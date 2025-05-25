Россия находит новые способы прорвать противовоздушную оборону Украины.

Новые российские удары по Украине становятся все более изощренными. Если переговоры о прекращении огня провалятся, украинской ПВО придется нормировать свои ракеты-перехватчики. Особенно опасно то, что РФ существенно увеличила производство "Шахедов", пишет The Economist.

Россия наращивает производство дронов

В издании отметили, что всего год назад удар 30 дронов по Украине за одну ночь считался чем-то исключительным. Теперь же Россия регулярно запускает сотни беспилотников.

Журналисты напомнили, что в ночь на 25 мая Россия осуществила самую крупную воздушную атаку на Украину. Оккупанты запустили 298 беспилотников.

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В издании подчеркнули, что в 2024 году в России производили в среднем около 300 "Шахедов" в месяц. Сейчас же такое количество выпускается менее чем за три дня.

По данным ГУР Минобороны Украины, россияне хотят производить по 500 "Шахедов" в день. В издании предупредили, что если россияне добьются своей цели, то удары по Украине 1000 дронами одновременно могут стать реальностью.

Украинский авиационный эксперт Константин Криволап же считает, что запуск по 1000 "Шахедов" одновременно, вероятнее всего, является лишь громким заявлением. Она рассказал журналистам, что российская оружейная промышленность держится на ложной отчетности. Тем не менее он признал, что россияне действительно начали производить больше дронов.

Россия модифицирует дроны

Кроме того, журналисты напомнили, что россияне постоянно модифицируют "Шахеды". Дроны уже проходят шестую модификацию с тех пор, как первые БПЛА были поставлены в Россию Ираном в 2023 году.

Несмотря на надежды на прекращение огня, Россия находит все новые и новые способы прорвать противовоздушную оборону Украины, добавили в издании. В это же время украинцы детально изучают обломки сбитых "Шахедов", чтобы выяснить, к каким хитростям прибегают россияне.

Украинские инженеры признались в разговоре с журналистами, что их больше всего беспокоит то, как российские беспилотники теперь управляются. Они поделились, что модифицированные дроны больше не боятся украинских средств РЭБ, так как не зависят от GPS. Эти беспилотники управляются при помощи искусственного интеллекта и используют мобильные интернет-сети Украины.

Кроме того, некоторые российские дроны управляются при помощи Telegram-ботов. По словам украинских инженеров, российские операторы в режиме реального времени получают все данные о полете.

Ранее в Украине дроны в основном сбивали мобильные группы с пулеметами, ракетами с плеча и артиллерией малой дальности. Полковник Денис Смажный рассказал журналистам, что теперь беспилотники регулярно маневрируют вокруг этих групп.

По словам Смажного, российские дроны сперва летят низко, чтобы избежать обнаружения, а затем резко поднимаются на высоту 2 000-2 500 метров, приближаясь к городам. Поэтому Украине приходится задействовать вертолеты, истребители F-16 и беспилотники-перехватчики.

Высокопоставленный украинский чиновник поделился с журналистами, что противовоздушная оборона вокруг Киева по-прежнему сбивает около 95% беспилотников. Тем не менее те 5%, которые проскакивают, наносят серьезный ущерб.

Главная проблема для Украины

Несмотря на все трудности, у Украины все еще есть шансы бороться с беспилотниками и крылатыми ракетами, считают в издании. Тем не менее перспективы борьбы с баллистическими ракетами уже более мрачные.

В издании напомнили, что лишь немногие страны имеют системы, способные противостоять такому быстрому и разрушительному оружию. У Украины есть системы Patriot, которые могут справиться с баллистическими ракетами, но их может оказаться недостаточно в случае массированного удара со стороны РФ.

Для Украины проблема заключается в том, что она превратилась из приоритета администрации экс-президента США Джо Байдена в одного из многих потенциальных заказчиков, борющихся за ограниченное производство при Дональде Трампе. В издании отметили, что компания Lockheed Martin, создающая системы Patriot и ракеты PAC-3 для них, увеличивает производство до 650 ракет в год. Но это примерно на 100 ракет меньше, чем прогнозируемое производство баллистических ракет в России.

В издании резюмировали, что Украине, вероятно, придется разработать стратегию выживания, в которой противовоздушная оборона будет сочетаться с воздушным наступлением и сдерживанием.

РФ активно модернизируют свои средства поражения - что известно

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российские войска на протяжении последних шести месяцев активно модернизируют свои средства поражения. Также оккупанты работают над изменением тактики их применения.

По словам Игната, россияне модернизируют баллистические, крылатые ракеты и БПЛА Shahed. Кроме того, он прокомментировал атаку России в ночь на 25 мая, отметив, что РФ применила дроны против Украины "едва ли не в рекордном количестве", однако, силы ПВО эффективно им противостояли.

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