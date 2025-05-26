Киев третью ночь подряд находился под обстрелами, тревога длилась шесть часов.

Ночью российские оккупанты снова атаковали города Украины, пострадавших, предварительно, нет.

Как сообщил ночью в своем Telegram-канале Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации, Харьков и пригород оказались под атакой вражеских беспилотников.

"В некоторых районах города были слышны мощные взрывы. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - написал он.

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Начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин заявил, что враг атаковал Хмельницкую область вторую ночь подряд. Там снова состоялась комбинированная атака.

"По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Однако есть повреждения частных домохозяйств и предприятий", - отметил он.

Начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак также сообщил, что ночью украинские защитники уничтожили над областью три беспилотника.

"Из-за атаки в Каменском районе произошел пожар, его оперативно потушили. Агрессор бил по Никопольщине из РСЗО "Град", артиллерии, целился в БПЛА. Пострадали сам Никополь и Марганецкая громада. Повреждены многоквартирные и частные дома, авто. Люди не пострадали", - написал он.

Также по Маломихайловской громаде Синельниковского района российская армия ударила FPV-дроном, в результате чего повреждения получили два дома.

Кроме того, ночью россияне атаковали, в том числе и Киев. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что столица третью ночь подряд находилась под российскими обстрелами.

"Этой ночью тревога продолжалась шесть часов. Враг бил ударными дронами. В результате атаки есть повреждения в Днепровском районе города", - написал он.

Ткаченко добавил, что в одном из жилых домов выбиты окна. Также зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха. "К счастью, обошлось без пострадавших", - заявил глава КГВА.

Киевская ОВА также сообщает о комбинированной атаке БПЛА и крылатых ракет на Киевскую область.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

В результате российской атаки в Бориспольском районе были повреждены три частных дома и хозяйственные постройки. В Фастовском районе был поврежден один частный дом, а в Бучанском - поврежден автомобиль.

Одесса и Одесская область также ночью находились под массированной атакой ударных дронов, пострадал подросток. Как передает корреспондент УНИАН, воздушную тревогу объявили примерно в 22.20. Мониторинговые каналы предупредили, что на регион на большой высоте движется большое количество вражеских БПЛА.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, под ударами были объекты гражданской инфраструктуры Белгород-Днестровского и Одесского районов. Поврежден ряд частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что из-за атаки есть разрушения, в частности в городе Беляевка произошло попадание в жилой дом. Говорилось, что люди успели выбежать на улицу, и поэтому уцелели.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, жилой дом разрушен в результате атаки в Одесском районе. Площадь разрушения - 100 кв. м, в этом же доме произошло возгорание. Также повреждены крыши других жилых домов, гаражи, легковые автомобили.

"В Великодолинском в результате атаки пострадал 14-летний парень. Подросток получил резаные ранения ноги", - рассказал чиновник.

Атаки РФ на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 мая Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Во многих областях были зафиксированы масштабные разрушения, есть много погибших и пострадавших.

В частности, в Житомирской области жертвами удара оккупантов стали трое детей из семьи Мартынюков - 8-летний Станислав, 12-летняя Тамара и 17-летний Роман.

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