По мнению специалиста, истребитель JAS 39 Gripen является лучшим выбором для Украины, чем Eurofighter Typhoon.

Украина уже эксплуатирует целый "зоопарк" боевых самолетов западного и советского производства, так что сейчас лучше сосредоточиться на получении нескольких типов истребителей. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт, редактор информационного издания Defense Express Валерий Рябых.

"И получить к этому "зоопарку" еще Eurofighter, который является довольно сложным и требует определенного технического обеспечения... Gripen выглядит более прагматичным, более практичным", - говорит специалист.

При этом Рябых считает, что Typhoon является хорошим истребителем.

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По мнению специалиста, для Украины было бы хорошо получить несколько западных самолетов разных типов. "В перспективе получить три переходных типа западных самолетов в виде F-16, Mirage 2000 и Gripen. Это бы позволило заменить весь постсоветский "зоопарк"", - добавляет Валерий Рябых.

Проблема последнего заключается, в частности, в исчерпании ресурса. По словам эксперта, этот вопрос был актуальным еще до войны и он стал еще более важным после начала российской агрессии.

Новые самолеты для Украины - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о получении истребителей JAS 39 Gripen и Eurofighter Typhoon.

По словам главы Минобороны Рустема Умерова, уже скоро Киев получит результаты переговоров по их возможной поставке.

Отметим также, что о возможной передаче Украине самолетов Gripen говорили и летом этого года. Как отметили тогда в Офисе президента, страна "движется в этом направлении".

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