Глава Минобороны Умеров отметил, что Украине нужны не только F-16 и Mirage-2000.

Украина ведет переговоры о поставках таких истребителей, как Gripen и Eurofighter.

Об этом сказал сообщил министр обороны Рустем Умеров в эфире национального телемарафона. "У нас уже есть от партнеров commitment по F-16, commitment дают по "миражам". Консультации идут по Gripen и Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут", – сказал министр.

Умеров уточнил, что уже в скором будущем Украина получит результаты по этих переговорах, о которых можно будет рассказат.

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Поставки истребителей Украине

Летом стало известно, что Украина и Швеция ведут переговоры о предоставлении истребителей Saab JAS-39 Gripen. В случае успешной договоренности со Швецией Украина могла бы получить первые истребители Saab JAS-39 Gripen до конца текущего года, озвучил тогда прогноз военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

9 сентября Швеция объявила о 17-м пакет помощи Украине на сумму 4,6 млрд шведских крон ($443 млн). По словам министра обороны страны Пала Йонсона, новый пакет помощи будет включать боеприпасы для боевых машин пехоты, а также закупки, которые будут способствовать передаче истребителей Gripen в будущем, хотя решение о такой передаче еще не приняли.

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