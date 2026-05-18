Ким Чен Ын усиливает войска на границе с Южной Кореей

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерен нарастить военную мощь на границе с Южной Кореей с целью превращения её в "неприступную крепость". Об этом пишет Reuters со ссылкой на севернокорейское информагентство KCNA.

По данным KCNA, на встрече в воскресенье командиров дивизий и бригад всех родов войск он призвал к корректировке системы подготовки и расширению практических учений, чтобы отразить изменения в современной войне.

Ким также заявил, что планы по укреплению передовых частей на границе с Южной Кореей, а также других крупных частей являются ключевыми для "более тщательного сдерживания войны".

Ким подчеркнул необходимость бдительности в отношении "заклятого врага", термина, который Северная Корея использует для обозначения Южной Кореи.

При этом в Южной Кореи заявили, что, по всей видимости, это первая встреча Ким Чен Ына с командирами дивизий и бригад с момента его прихода к власти.

Объединенный штаб Южной Кореи заявил в понедельник, что северокорейские войска с марта активизировали работы по укреплению укреплений в районах, расположенных вблизи сухопутной границы между двумя Кореями, включая строительство стен.

Эксперты отмечают, что, упоминания Кимом современной войны и переосмысления операций "во всех сферах", вероятно, отражают уроки, которые Пхеньян извлек из войны в Украине и конфликтов на Ближнем Востоке, включая использование беспилотников, высокоточных ударов и радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что Северная Корея внесла изменения в свою конституцию и больше не провозглашает целью объединение с югом Корейского полуострова.

Также согласно внесенным изменениям, вооруженные силы должны нанести ответный ядерный удар в случае убийства Ким Чен Ына. Причиной для этого шага стало убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и нескольких его ближайших советников на начальном этапе совместных американо-израильских атак на Тегеран.

