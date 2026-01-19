Напоминает российский 'Одуванчик': Франция показала пассивную защиту против FPV-дронов

На фото можно увидеть элементы, которые очень похожи на российские "одуванчики" или "ежики".

Вооруженные силы Франции продемонстрировали наработки по поиску решений для современного поля боя.

Как сообщает Defense Express, французы представили свою попытку создания современной защиты от дронов для бронетехники, которая в первую очередь предназначена для интеграции на бронемашины VBCI. На фото можно увидеть элементы, которые очень похожи на российские "одуванчики" или "ежи".

Однако пока неизвестно, решили ли во Франции скопировать российское решение или же придумали его еще раньше россиян, потому что в целом утверждается, что их подразделения работают над представленными на демонстрации решениями уже два года.

Видео дня

"Что касается эффективности такой защиты, то стоит отметить следующее: с одной стороны, сами россияне, которые первыми начали использовать конструкции типа "еж" или "одуванчик", осенью этого года жаловались на то, что из-за чрезмерно громоздких конструкций в разы быстрее выходит из строя трансмиссия, которая просто не выдерживает", - пишет издание.

С другой стороны, как отмечают аналитики, в сети довольно регулярно появляются изображения тех или иных образцов бронетехники, которые оснащаются именно такой защитой - причем как машин российских оккупационных войск, так и техники Сил обороны Украины. Поэтому можно предположить, что решение действительно является рабочим и его плюсы перевешивают те минусы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

Оружие РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты писали, что для экспериментов с интеграцией ракеты "воздух-воздух" Р-60 российские военные перешли к еще более радикальному варианту - монтажу ПЗРК на дальнобойный БПЛА. Цель остается неизменной: создать угрозу для украинских вертолетов и самолетов, привлеченных к уничтожению "Шахедов". Поэтому в Defense Express раскрыли, в чем заключается замысел россиян.

Речь идет именно о ПЗРК "Верба" - самом современном переносном зенитном комплексе, находящемся на вооружении РФ. Это подтверждают как внешние признаки пусковой установки, так и индекс 9П333.

Вас также могут заинтересовать новости: