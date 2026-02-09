Россияне создали странную 'вентиляторную' защиту от FPV-дронов

Устройство раскручивает тросы с большой скоростью, которые должны в прямом смысле отражать атаки FPV-дронов.

Россияне пришли к реализации противодроновой защиты путем создания поверхностей, которые вращаются с очень большой скоростью. Первый собранный образец уже тестируется на оккупированной части Запорожской области в рамках деятельности так называемого 70-го мотострелкового полка.

Как пишет Defense Express, на видео пропагандистов для центрального телевидения показана работа наземного роботизированного комплекса, единственной задачей которого, похоже, и является тестирование этой системы защиты. Она заключается в раскручивании тросов с большой скоростью, которые должны в прямом смысле отражать атаки FPV-дронов.

Такая идея с "вентиляторной" защитой, правда не с тросами, а с полноценными "лопастями", была запатентована россиянами еще в мае 2025 года как средство защиты легкого автомобильного транспорта.

Но, отмечается, что в отличие от лопастей тросы все же имеют ряд преимуществ: они легче, а при соприкосновении с землей это не приведет к разрушению лопасти. В то же время механизм вращения тросов занимает довольно значительное пространство, которое отнимает почти весь внутренний полезный объем защитной конструкции НРК.

"В теории такая конструкция действительно может обеспечить механическую защиту от дронов путем ударов по ним тросов, вращающихся с большой скоростью. Хотя относительно конкретно этого образца есть вопросы по защите верхней плоскости. На самом видео зафиксировано движение транспортного средства с такой защитой только по ровной местности, без препятствий", - говорится в материале.

В частности, как пишут аналитики, интересно поведение тросов в условиях стандартных для открытой местности препятствий - веток кустов и деревьев, высокой травы и т.д., самой неровности местности, а также - в целом прочность самой конструкции.

Как сообщал УНИАН, румынские и американские военные провели совместные тактические учения на уровне подразделений, отрабатывая управление войсками и боевые стрельбы в дневное и ночное время. С румынской стороны участие приняли танки TR-85M1 Bizonul (дальний родственник советского Т-55), с американской - M1A2 SEPv2 Abrams.

Defense Express обратил внимание на то, что в том виде, в котором проводились эти учения, они не очень помогают танкистам подготовиться к современной войне. В частности, наблюдается полное отсутствие на танках хотя бы какой-либо антидроновой защиты, без которой танкам нечего делать на современном поле боя.

