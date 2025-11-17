Издание отмечает, что пока нет решения, за какие средства будет происходить изготовление истребителей для Украины.

Франция продвигает план усиления воздушных сил Украины в течение следующего десятилетия, который предусматривает изготовление новых истребителей и систем противовоздушной обороны. Однако издание The Wall Street Journal отмечает, что нерешенным остается вопрос, кто за это заплатит.

Издание отмечает, что в понедельник, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж для того, чтобы подписать соглашение о приобретении французского оружия.

Киев планирует потратить миллиарды на приобретение различного вооружения у Франции: от беспилотников и управляемых бомб до систем противоракетной обороны Samp/T и до 100 истребителей Rafale.

Указывается, что в случае заключения сделки, если учесть планы Киева также приобрести до 150 самолетов Gripen у Швеции, Украина сможет создать крупнейший европейский парк истребителей за пределами России.

В статье отмечается, что заявление вызвало спептицизм у аналитиков в сфере обороны. Они сомневаются, соответствуют ли огромные расходы на истребители потребностям Украины на поле боя, а также финансовым реалиям ее европейских союзников.

Издание предполагает, что ни Киев, ни Париж не имеют средств, чтобы профинансировать производство этих истребителей. Представители Европейского Союза не исключают, что весной Украина может вообще остаться без денег. Кроме этого, борьба Франции за сокращение собственного дефицита в бюджете привела к смене нескольких правительств подряд.

В то же время, издание предполагает, что стремление президента Украины Владимира Зеленского приобрести французское и шведское оружие подчеркивает намерение страны искать альтернативы США для своих будущих потребностей в военном оборудовании.

Хотя система противоракетной обороны Patriot и успешно применяется в Украине, Киев хочет приобрести ее европейский эквивалент, Samp/T. Приводятся данные, что первые поставки последней версии этой системы во Францию и Италию запланированы на начало следующего года.

Примечательно, что Великобритания и Германия уже предоставили Украине большое количество ракет и бронированных транспортных средств собственного производства.

В статье указывается, что французские чиновники настаивают на том, чтобы ЕС разработал долгосрочную стратегию финансирования военного потенциала Украины на ближайшие годы.

Сейчас в Евросоюзе рассматривают вариант предоставления Украине займа в размере 183 млрд евро, эти средства будут взяты из замороженных российских активов, которые хранятся в Бельгии.

Однако не все в ЕС поддерживают идею использования российских замороженных активов. Большинство из них находится у финансового посредника Euroclear в Бельгии, чиновники этой страны опасаются политических или юридических проблем, если это решение будет принято.

Отмечается, что в Брюсселе уже прошли сложные дискуссии по использованию средств, если кредит будет одобрен.

Аналитик по вопросам обороны Ник Каннингем предположил, что планы Украины по закупке французского оборудования могут быть связаны с попытками привлечь эту страну к тому, чтобы она убедила Бельгию принять предоставление ей арестованных российских активов.

"Вы правы, если интерпретируете это в политическом контексте, но чем ближе вы к России, тем больше оборудования вам нужно", - отметил Каннингем.

К тому же, исследователь Французского института международных отношений Лео Перия-Пегне не исключает, что компания Dassault Aviation, которая занимается производством самолетов Rafale, может столкнуться с трудностями при производстве 100 истребителей в течение следующих 10 лет.

Перия-Пегне поделился, что на производство самолета Rafale уходит около двух или трех лет. В октябре компания заявила, что имеет 233 заказа на самолеты, которые она планирует поставить в течение следующих пяти лет.

"Пока это лишь пустые слова", - отреагировал на слова Макрона Перия-Пегне.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до 2035 года Украина планирует заказать у Франции 100 истребителей Rafale F4, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.

Зеленский считает, что украинские пилоты, которые уже умеют управлять истребителями Mirage-2000, смогут быстро научиться управлять и этими самолетами.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение об усилении Украины. Французские военные заявляют, что часть истребителей могут выделить из стратегических запасов страны. В то же время, французские источники сообщают, что от момента принятия решения до фактической поставки Rafale может пройти до трех лет из-за производственных циклов. Это при том, что Франция увеличила темпы выпуска.

