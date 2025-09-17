Китайская версия повторяет компоновку Typhoon, одновременно инженеры разрабатывают две версии.

Вероятно, Китай черпает вдохновение из российских военных разработок, поскольку недавно была замечена китайская бронированная машина, которая очень похожа на российскую серию KamAZ Typhoon, пишет Defence blog.

Издание отмечает, что на недавнем видео машина, которую можно увидеть, имеет практически идентичную конфигурацию с российской Typhoon. Это модульная машина, защищенная от мин и засад (MRAP). Ее разработал KamAZ для российских вооруженных сил.

Указывается, что имеющиеся данные свидетельствуют, что китайская версия повторяет компоновку Typhoon, используя конфигурацию 6×6, построенную на шасси, похожем на тактический грузовой автомобиль Shaanxi HMV3.

Это транспортное средство имеет модульный задний отсек, в котором размещаются военнослужащие, и он отделен от кабины водителя и экипажа.

Как и его российский аналог, модуль для военнослужащих оснащен гидравлической рампой и минными сиденьями, которые подвешены к крыше с целью уменьшения взрывной силы при взрыве.

Сообщается, что независимая гидропневматическая система позволяет водителю дистанционно регулировать высоту проезда, повышая как минную устойчивость, так и мобильность на пересеченной местности.

Также указывается, что в заднем отсеке установлены держатели для личного оружия, ремни безопасности и подголовники для повышения безопасности при передвижении войск.

В публикации говорится, что создание этой машины в Китае может свидетельствовать о целенаправленной попытке создать масштабируемую платформу MRAP, поскольку китайские инженеры-оборонщики, судя по всему, одновременно разрабатывают версии 6×6 и 8×8.

Издание добавляет, что Россия также предложила несколько вариантов с разным количеством осей, предназначенных для различных задач и грузоподъемности.

Отмечается, что хотя и производитель этой техники не указан, но сходство транспортного средства с российской архитектурой MRAP трудно не заметить.

Примечательно, что выпуск такой техники происходит в то время, когда Китай продолжает расширять свой портфель наземных систем, все больше отдавая предпочтение модульным, взрывостойким конструкциям, пригодным для асимметричной войны и операций по внутренней безопасности.

То, что страна быстро внедряет варианты 6×6 и 8×8 с самого начала свидетельствует о стремлении сравняться или превзойти существующие российские возможности в области бронированной мобильности.

В статье указывается, что российский Typhoon широко использовался в войне в Сирии. Он известен своей модульной конструкцией, дистанционными боевыми модулями и усовершенствованной броневой защитой. Отмечается, что его китайский аналог, похоже, готов выполнять подобную роль в рамках расширяющейся доктрины сухопутных боевых действий Китая.

Военная мощь Китая

Ранее УНИАН сообщал, что офицер специальных военных операций ВВС Брэндон Темпл отметил, что Китай действительно наращивает свою военную мощь более быстрыми темпами, чем США, однако есть один нюанс. Темпл добавил, что Китай может иметь много вооружения, но американские вооруженные силы имеют три ключевых асимметричных преимущества над КНР, которые дают хорошие шансы в любом конфликте - общность взглядов войск, единство командования и наделенный полномочиями корпус унтерофицеров. Он отметил, что вооруженные силы в коммунистических политических системах не характеризуются способностью работать вместе для достижения общей цели.

Также мы писали, что Китай стремительно совершенствует свой подводный флот, чтобы сделать его способным нести более совершенное оружие и сенсоры. Военные Пекина расширяют свою деятельность в Южнокитайском море и вблизи Тайваня, где подводные лодки могут играть критическую роль в конфликте. Поэтому США и союзники, а именно, Австралия и Великобритания вынуждены наращивать собственные подводные флоты и модернизировать оборонные соглашения, в частности пакт Aukus 2021 года. Он предусматривает поставку Австралии атомных подводных лодок и совместную разработку новых судов.

