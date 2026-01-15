Творение Франкенштейна: Коваленко рассказал, что не так с российским 'Панцирь-С1'

По мнению аналитика, у россиян есть проблемы с определенными типами зенитно-ракетных комплексов.

Минобороны РФ показало видео с самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) "Панцирь-С1", которым оно очень гордится, но военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на некоторые странности в этой установке.

По его словам, на обнародованном видео ЗРГК "Панцирь-С1" якобы применяется подразделениями российской группы войск "Север". Аналитик обратил внимание, что Минобороны РФ показало не классический ЗРГК "Панцирь-С1":

"Показан ЗРГК "Панцирь-С1М/Е", экспортная версия комплекса, но не размещенная на шасси MAN SX45 или КамАЗ-53958, а на дешевом, базовом КамАЗ-6560".

Коваленко отметил, что это указывает на то, что российские производители не имеют возможности установить комплекс на шасси немецкого MAN SX45 из-за санкций. Также аналитик акцентировал, что комплекс не установили даже на российский бронированный КамАЗ-53958, в котором много деталей западного производства.

"Во-вторых, на видео четко видно, что "Панцирь-С1" собран из лоскутков как творение профессора Франкенштейна. Радиолокационная система (РЛС) комплекса - это РЛС морского типа "Панцирь-М" - 1РС-ЗЕ, адаптированная именно для морских платформ, а также старой 1РС1-ЗЕ-РЛМ", - описал Коваленко.

Он отметил, что россияне и раньше применяли в войне против Украины экспортные образцы техники и оружия. Например, первая верификация экспортного ЗРГК "Панцирь-С1", предназначенного для армии Ирака, в зоне боевых действий в Украине состоялась в декабре 2022 года.

В августе 2024 года в Крыму вообще был замечен уникальный выставочный экземпляр ЗРГК "Панцирь-С1М", в январе 2025 года оккупанты привлекли на фронт в Украину уникальные арктические зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь-СА".

По мнению аналитика, все это указывает на острую нехватку у россиян такого типа ЗРК для защиты воздушного пространства, а "разношерстный гомункулус, собранный из того, что было", показанный на видео, яркий пример того, как проходят процессы сборки современных ЗРГК "Панцирь-С1".

Напомним, вблизи резиденции президента РФ Владимира Путина на Валдае (Новгородская область) было зафиксировано не менее 12 расчетов противовоздушной обороны. Большинство из обнаруженных систем - ЗРГК "Панцирь-С1", предназначенные для защиты от самолетов, вертолетов, дронов и крылатых ракет.

По данным СМИ, такое количество расчетов противовоздушной обороны возле валдайской резиденции лишь в пять раз меньше, чем в Москве и Подмосковье. И это, по мнению журналистов, говорит о стратегическом значении этой локации для Кремля.

