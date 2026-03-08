Россия переходит на более быстрые 'Герань', чтобы обойти украинские перехватчики, - Forbes

Реактивные дроны "Герань-3" и "Герань-5" могут развивать скорость до 600 км/ч, что заставляет Украину разрабатывать новые быстрые перехватчики.

Россия может активнее использовать новые реактивные версии ударных беспилотников "Герань", чтобы повысить эффективность атак по Украине. Речь идет о модернизированных вариантах дронов, созданных на базе иранских Shahed, которые получили большую скорость и могут осложнить работу украинской противовоздушной обороны, пишет Forbes.

Беспилотники "Герань" стали основой российской бомбардировочной кампании еще с 2022 года. С тех пор их неоднократно модернизировали, в частности добавили системы защиты спутниковой навигации, ограниченное дистанционное управление на финальной фазе атаки, а также камеры и элементы искусственного интеллекта для корректировки траектории полета.

Однако эффективность этих дронов значительно снизилась после того, как Украина начала массово применять беспилотники-перехватчики. Такие системы способны развивать скорость до 300 км/ч и используют алгоритмы искусственного интеллекта для захвата и уничтожения цели. По оценкам, их уровень перехвата превышает 60%.

По словам советника Министерства обороны Украины Сергея Флеша Бескрестнова, у России есть несколько вариантов модернизации дронов, но самым реалистичным является именно повышение скорости:

"Россия может добавить маневры уклонения, полеты на очень малых высотах или увеличить скорость. Учитывая конструкцию "Герань", именно повышение скорости выглядит наиболее целесообразным вариантом".

Одним из таких решений стал реактивный дрон "Герань-3", который начали применять в 2025 году. По данным украинской разведки, он оснащен китайским турбореактивным двигателем Telefly и может развивать скорость более 500 км/ч.

Еще более крупный беспилотник – "Герань-5" – впервые зафиксировали в начале 2026 года. Он имеет размах крыльев около 5,5 метра, может нести до 90 кг взрывчатки и преодолевать до 1000 км со скоростью примерно 600 км/ч.

Впрочем, реактивные двигатели делают дроны более сложными и дорогостоящими в производстве, что может ограничить их массовое применение.

В ответ Украина планирует разрабатывать новые высокоскоростные дроны-перехватчики. Министерство обороны уже призвало производителей беспилотников сосредоточиться на создании более быстрых систем с более мощными двигателями и усовершенствованными алгоритмами автономного отслеживания целей.

Параллельно украинские силы пытаются уменьшить производство этих дронов, нанося удары по заводам, складам и логистическим объектам, связанным со сборкой "Герань" в России.

Аналитики отмечают, что война дронов между Украиной и Россией превратилась в постоянное технологическое соревнование, где каждое новое преимущество одной стороны со временем нивелируется контрмерами другой.

Российские "Герань" – последние новости

Как сообщал УНИАН, Главное управление разведки официально заявило, что РФ начала применять для ударов по Украине новый ударный беспилотник - "Герань-5". Как и предыдущие версии этого БПЛА, новая "Герань" не является собственной разработкой РФ и имеет как конструктивное, так и технологическое сходство с иранским БПЛА Karrar.

Российские ударные беспилотники "Герань-2" (Shahed), которые РФ активно использует в войне против Украины, почти полностью собраны из иностранных комплектующих.

