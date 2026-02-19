Российские 'Герань-2' почти полностью состоят из иностранных деталей, – расследователи

Несмотря на санкции ЕС и США, в дронах РФ обнаружили сотни компонентов западного и китайского производства.

Российские ударные беспилотники "Герань-2" (Shahed), которые РФ активно использует в войне против Украины, почти полностью собраны из иностранных комплектующих. Об этом говорится в расследовании OCCRP.

Журналисты идентифицировали сотни компонентов, установленных в этих дронах. Лишь несколько десятков деталей имеют российское происхождение. Основная же масса – это продукция компаний из США, Китая и стран Европы.

Речь идет о микрочипах, приемниках, транзисторах, диодах, антеннах и топливных насосах. Более сотни компонентов производят около 20 европейских компаний, хотя Европейский Союз формально запрещает прямой экспорт значительной части такой продукции в Россию.

Сотни поставок через посредников

По данным торговой платформы Import Genius, с января 2024 года по март 2025 года в РФ было отправлено не менее 672 партий санкционных компонентов европейского производства.

Поставки осуществляли 178 компаний, преимущественно зарегистрированных в Китае и Гонконге. В то же время журналисты не обнаружили доказательств того, что европейские производители непосредственно нарушали санкционное законодательство или напрямую экспортировали продукцию в Россию.

Расследование демонстрирует системную проблему: даже ужесточение санкционного режима ЕС не смогло существенно ограничить способность РФ производить ударные беспилотники с использованием иностранных деталей, которые попадают в страну через посреднические схемы.

Какие компании фигурируют в расследовании

Вероятными производителями компонентов названы 19 компаний из восьми европейских стран, в частности:

Австрия – AMS Osram Group;

Германия – Infineon Technologies, Epcos, Robert Bosch, REMA Group, Diotec Semiconductor;

Ирландия – Taoglas, TE Connectivity;

Нидерланды – NXP Semiconductors, Nexperia;

Испания – Pierburg;

Великобритания – AEL Crystals, Dialog Semiconductor, Future Technology Devices International, Golledge Electronics;

Швейцария – STMicroelectronics, u-blox, Axsem

Польша – Complex Automotive Bearings.

После получения фотографий компонентов две компании – REMA Group и Diotec Semiconductor – заявили, что представленные детали не являются их продукцией.

В то же время торговые данные не содержат информации о поставках санкционных компонентов, произведенных AMS Osram Group, Robert Bosch, REMA Group, Pierburg и Complex Automotive Bearings.

Компания u-blox в своем заявлении предположила несколько возможных путей попадания ее продукции в российские беспилотники: закупка до введения санкций, перепродажа избыточных запасов через брокеров в странах, не присоединившихся к ограничениям, контрабанда или демонтаж компонентов из гражданской продукции с последующим использованием в военных целях.

Новые "Герань" оккупантов - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 января Главное управление разведки официально заявило, что РФ начала применять для ударов по Украине новый ударный беспилотник - "Герань-5". Как и предыдущие версии этого БПЛА, новая "Герань" не является собственной разработкой РФ и имеет как конструктивное, так и технологическое сходство с иранским БПЛА Karrar.

РФ в настоящее время разрабатывает вариант запуска "Герань-5" с самолетов, в частности Су-25, чтобы увеличить дальность полета БПЛА и удешевить его использование. Также, по данным ГУР, РФ может попытаться оснастить эти БПЛА ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

