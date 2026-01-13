Что известно о новом БПЛА россиян 'Герань-5'

Эксперты отмечают, что этот дрон имеет конструктивное и технологическое сходство с иранским БПЛА Karrar.

11 января Главное управление разведки официально сообщило, что РФ начала применять для ударов по Украине новый ударный беспилотник – "Герань-5". ГУР отметило, что, как и предыдущие версии этого БПЛА, новая "Герань" не является собственной разработкой РФ и имеет как конструктивное, так и технологическое сходство с иранским БПЛА Karrar. УНИАН рассказывает все, что нужно знать о новом "российском" беспилотнике.

Герань 5 БПЛА: технические характеристики

По данным ГУР, БПЛА "Герань-5" имеет около 6 метров, а размах крыльев – до 5,5 метра. Для сравнения, длина "Герань-2" составляет около 3,5 метров и 2,5 метра размах крыльев. И если сравнивать с предыдущими версиями, новая "Герань" выполнена по нормальной аэродинамической схеме. Тогда как большинство его ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

Что касается размера боевой части, то она составляет около 90 кг. А заявленная дальность поражения – около 1 000 км.

Видео дня

В новом БПЛА Россия использовала 2-канальную систему спутниковой навигации "Комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов. Кроме того, известно об установке на БПЛА реактивного двигателя Telefly, похожего на тот, который РФ применяет на БПЛА "Герань-3", однако с большей тягой.

В ГУР отмечают, что РФ в настоящее время разрабатывает вариант запуска "Герань-5" с самолетов, в частности Су-25, чтобы увеличить дальность полета БПЛА и удешевить его использование. Также, по данным ГУР, РФ может попытаться оснастить эти БПЛА ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

Герань 5: что говорят эксперты о новом БПЛА России

Аналитики из Института изучения войны делают ключевой акцент именно на том, что "Герань-5" может начать нести ракеты класса "воздух-воздух". По мнению экспертов, россияне модифицируют свои БПЛА специально под борьбу с украинской ПВО. А именно – с авиацией, которая охотится на российские БПЛА.

Также аналитики отмечают, что Россия могла открыть для "Герань-5", что стало возможно благодаря передаче иранских технологий.

Как отметил эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце, "Герань-5" напоминает украинскую ракету "Фламинго". Поскольку в этом случае также речь идет о сравнительно дешевом варианте крылатой ракеты со скоростью полета около 800-900 километров в час.

Долинце отмечает, что наличие реактивной тяги и такой скорости затрудняет сбивание БПЛА "Герань-5" дронами-перехватчиками. На фоне этого, противодействовать таким беспилотникам возможно только с использованием реактивной авиации.

Между тем военный обозреватель Денис Попович отмечает, что Россия еще в самом начале сотрудничества выкупила у РФ несколько технологий "Шахедов". Однако до недавнего времени Москва делала акцент на привычных нам БПЛА. Тогда как новая версия, "Герань-5" – это расширение линейки российских дальнобойных беспилотников.

Эксперт отмечает, что сейчас могут возникнуть вопросы относительно масштабирования этих беспилотников. Поскольку в настоящее время РФ способна использовать около 2-3 таких БПЛА в неделю. В то же время он отмечает, что элементная база привычного "Шахеда" и "Герань-5" имеет большую взаимозаменяемость. Что может упростить задачу масштабирования производства этих БПЛА для Москвы.

Вас также могут заинтересовать новости: