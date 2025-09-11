Предложение Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования для Украины отклонили.

Палата представителей Конгресса США в среду,10 сентября, приняла законопроект об оборонной политике на общую сумму 892,6 миллиарда долларов. Документ предусматривает выделение 400 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

The New York Times пишет, что цель законопроекта заключается в том, чтобы упорядочить и модернизировать определение и удовлетворение военных потребностей Пентагоном.

Кроме того, документ должен усилить военную готовность, повысить зарплату военнослужащим США, а также запретить гендерно-подтверждающее лечение для военных.

Также в этом проекте закона предусмотрено выделение 400 миллионов долларов на инициативу Пентагона по оказанию помощи Киеву в сфере безопасности, хотя республиканцы выступили против. Стоит отметить, что Палата представителей отклонила предложение Марджори Тейлор Грин об уменьшении финансирования для Украины - против голосовали как республиканцы, так и демократы.

Помимо этого, Пентагон должен будет отчитываться перед Конгрессом, если администрация планирует отменить или приостановить уже одобренную военную помощь Украине.

Напомним, что Сенат начал рассмотрение своей версии законопроекта о политике Пентагона, которая пока не включает в себя консервативные поправки, попавшие в законопроект Палаты представителей, еще на прошлой неделе. Ожидается, что работу над документом завершат в ближайшие дни, после чего законодатели обеих палат должны будут согласовать свои версии для подготовки финального варианта, который должны одобрить обе палаты. После прохождения все этапов документ передадут на подпись президенту.

Помощь США для Украины - главные новости

Комитет Сената США по вопросам ассигнований утвердил бюджет Пентагона на следующий финансовый год. В нем заложены и средства для Украины.

Отмечается, что оборонный бюджет США составит 852 млрд долларов, что на 21,7 миллиарда долларов, чем просил Трамп. В документе предусмотрено 800 миллионов долларов на Инициативу по безопасности Украины (USAI) и 225 миллионов долларов на Инициативу по безопасности Балтии. Значительная часть этих средств пойдет на поддержку Украины в войне против России.

Позже двое сенаторов из Демократической и Республиканской партий представили законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 54,6 млрд долларов в течение следующих двух лет. Произошло это на фоне усиления атак РФ и того факта, что мирные переговоры при посредничестве американской стороны пока не дали результатов.

