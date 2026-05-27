Россия может использовать Беларусь для ударов по трассе М-06 Киев-Чоп, - ISW

Заявления беларуских чиновников могут быть частью информационной подготовки к возможным ударам ударных дронов по западным регионам Украины.

Россия, вероятно, создает информационные предпосылки для возможного использования территории Беларуси для запуска беспилотников по Украине. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявления секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, который сообщил о якобы 116 случаях пересечения украинскими беспилотниками беларуской границы за последнюю неделю. Также он утверждал, что часть из них могла быть преднамеренными атаками на пограничную инфраструктуру Беларуси.

В ISW считают, что такие заявления могут быть использованы Москвой в качестве оправдания для запуска ударных дронов с территории Беларуси по украинским объектам, в частности в западных регионах.

Речь идет, в частности, о возможности атак беспилотниками типа "Шахед" и "Молния" по критической инфраструктуре и логистическим маршрутам на западе Украины, включая трассу М-06 Киев-Чоп и железнодорожные пути, соединяющие Украину с Польшей.

Аналитики отмечают, что запуск дронов с территории Беларуси может повысить точность ударов и позволить поражать движущиеся цели, а также расширить зону поражения вглубь украинского тыла.

В то же время в отчете подчеркивается, что пока нет признаков подготовки Беларуси к наземному вторжению в Украину. Также ISW не фиксирует накопления сил, достаточных для подобной операции, а Россия, по оценкам аналитиков, не имеет резервов для ее поддержки.

Напомним, что последние заявления беларуских чиновников могут свидетельствовать о постепенной информационной подготовке к более широкому вовлечению Беларуси в войну России против Украины.

Беларусь официально не принимает прямого участия в боевых действиях, однако с ее территории ранее уже наносились российские ракетные удары по Украине, а в 2022 году она предоставила плацдарм для российских войск.

На фоне новостей о вероятности вовлечения Беларуси в войну против Украины, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с диктатором Александром Лукашенко – это был их первый звонок с начала вторжения.

