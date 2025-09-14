Россия демонстрирует военную мощь, запуская гиперзвуковые ракеты и бомбардировщики во время учений.

Россия заявила о запуске гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" по цели в Баренцевом море в рамках ученый, а сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары в рамках совместных военных учений с Беларусью.

Как пишет Reuters, совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" начались 12 сентября. Их цель - улучшить военное управление и координацию в случае нападения на Россию или Беларусь.

Минобороны РФ опубликовало кадры пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" по цели в Баренцевом море. На кадрах видно, как ракета стартует вертикально с фрегата, а затем уходит под углом к ​​горизонту.

"Цель была уничтожена прямым попаданием", - сообщило министерство.

Министерство сообщило, что в учениях также участвовали дальние противолодочные самолеты смешанного авиационного корпуса Северного флота. Экипажи Су-34 отработали бомбовый удар по наземным целям.

Ракета "Циркон": что известно

В 2019 году российский диктатор Владимир Путин заявлял, что "Циркон" может развивать скорость, в 9 раз превышающую скорость звука, и поражать цели на море и на суше на дальности более 1000 км.

По данным росСМИ, масса боевой части ракеты составляет около 300–400 кг.

21 августа этого года россияне ударили по Сумах ракетой неустановленного типа. Позже, по результатам анализа обломков, стало известно, что это была ракета "Циркон".

