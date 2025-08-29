Применение таких ракет целесообразно для ударов по оперативным ударам по тылам врага и для повышения эффективности F-16

Ракеты воздушного базирования Extended Range Attack Munition(ERAM) очень нужны Украине, чтобы бить по оперативным тылам врага. Об этом сказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире "Радио NV".

"Для Украины сейчас важно иметь вооружение, чтобы бить по оперативным тылам врага на расстояние 200 км и более. Этими ракетами можно бить с земли и с воздуха", - сказал он.

При этом отмечает, что сейчас у нас расширяется парк самолетов F-16 и необходимо соответствующее авиационное вооружение. "К сожалению, американцы не дают завести "Gripen" (речь идет об этом шведские многоцелевые истребители четвертого поколения - УНИАН), которые нам очень нужны. Есть сдвиги по самолетам от Швеции дальнего радиолокационного обнаружения, хотя там не все просто, потому что у россиян есть ракета - воздух-воздух на дальность 300 км и они смогут бить по этим нашим самолетам"", - сказал Романенко.

Он отметил, что надо будет искать выход из ситуации, потому что необходимо поднять эффективность устаревших F-16 в применении. "И один из способов это предоставление именно таких ракет и вопрос в том, чтобы они как можно скорее появились в Силах обороны Украины", - сказал генерал.

Ракеты ERAM для Украины

Как сообщал УНИАН, Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет воздушного базирования ERAM.

Как пишет издание The Wall Street Journal ракеты должны прибыть в Украину примерно через шесть недель.

В то же время несколько чиновников США заявили, что для использования ERAM с дальностью действия от 150 до 280 миль (240-450 км) Украине понадобится одобрение Пентагона.

