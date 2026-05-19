Франция спустила на воду мощный боевой корабль нового поколения Amiral Louzeau (видео)

Предполагается, что он значительно усилит надводный компонент ВМС Франции.

Для Военно-морских сил Франции спустили на воду второй фрегат, созданный по программе FDI (Frégate de Défense et d’Intervention). Он получил название Amiral Louzeau (D661), сообщает Defense Express.

Уже скоро фрегат получит завершающий конструктивный элемент – интегрированную мачту PSIM (модуль панорамных датчиков и разведки). Она изготавливается и тестируется отдельно, после чего монтируется на корпус корабля.

Программа FDI направлена на модернизацию надводного флота Франции путем создания высокотехнологичных, универсальных и компактных боевых кораблей, способных эффективно действовать в условиях современных угроз.

Длина фрегатов этого типа составляет 122 м, а ширина – 17,7 м. Корабль имеет водоизмещение около 4 500 тонн.

Как и предыдущий корабль этого класса для Франции – Amiral Ronarc’h – фрегат Amiral Louzeau будет оснащен 16 ячейками вертикальных пусковых установок для ракет Aster 15 и Aster 30.

Начиная со следующего корпуса, количество ячеек увеличат до 32, а впоследствии до этого стандарта модернизируют и первые два корабля. Также сообщается об установке современной системы защиты от БПЛА.

Специалисты обращают внимание на очень высокие темпы строительства: из девяти заказанных фрегатов уже пять были спущены на воду в запланированные сроки.

Напомним, в 2022 году Греция заказала три корабля по проекту FDI. На данный момент один из них уже введен в строй, второй проходит испытания, а третий спущен на воду и продолжается его достройка.

Для сравнения, Россия строит свои фрегаты проекта 22350 десятилетиями. Первый из них – "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – заложили в 2006 году, а в состав флота он официально вошел только в 2018-м. Всего за долгие годы российский флот получил лишь три таких корабля.

Как видим, европейская судостроительная отрасль обладает несравненно большим потенциалом, хотя и значительно уступает американской.

Мощные судостроительные возможности Франции позволяют предположить, что французские FDI найдут еще больше новых заказчиков. Сейчас в мире наблюдается активный тренд на перевооружение, поэтому быстрое получение современных боевых кораблей становится весомым аргументом при выборе поставщика.

В прошлом году Франция достигла важного этапа в программе модернизации своего флота, представив De Grasse – четвертую атомную многоцелевую подводную лодку серии типа Suffren. Субмарина является частью масштабной программы Barracuda, стоимость которой оценивают примерно в десять миллиардов евро.

Напомним также, что французская Naval Group – известный производитель подводных лодок – заявила о вероятной кибератаке, следствием которой могла стать крупнейшая утечка данных в сфере обороны, включая информацию о ядерных подводных лодках.

