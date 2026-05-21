Россия использует ракеты с обедненным ураном: что обнаружили после атаки на Черниговщину

Россия до сих пор использует советские технологии: в обломках ракеты РФ в Черниговской области зафиксирован радиационный фон.

В фрагментах российской ракеты Р-60, которые нашли в Черниговской области после атаки дрона "Герань-2", обнаружили повышенный радиационный фон. По словам военного обозревателя онлайн-издания "Милитарный" Вадима Кушникова в эфире "Суспільне Студія", использование обедненного урана в таких боеприпасах является "штатной боевой частью советских ракет".

Эксперт пояснил, что СССР начал применять обедненный уран в боевых элементах еще после конфликта с Китаем в 1969 году, когда Москва лишилась доступа к китайскому вольфраму.

"После конфликта на острове Доманский поставки были перекрыты, и Советский Союз был вынужден переориентироваться на другие материалы для изготовления своих боевых частей", – отметил Кушников.

По его словам, ракеты Р-60 уже устарели, однако Россия до сих пор использует схожие технологии в более современном вооружении.

"Ракеты Р-73 также имеют боевую часть с осколками из обедненного урана. Российская Федерация и в дальнейшем достаточно широко использует подобные ядерные технологии в производстве своих систем вооружения", – сказал обозреватель.

Кушников подчеркнул, что наибольшую опасность такие элементы представляют после разрушения оболочки ракеты.

"Эти элементы, попадая в почву, или же если кто-то их найдет и подберет, будут представлять значительную опасность для окружающей среды и людей, которые могут контактировать с такими стержнями", – пояснил он.

Радиация в российском оружии

Ранее руководитель учебного департамента Академии "Дронариум" Дмитрий Следюк объяснил, что обедненный уран, который россияне используют в некоторых видах вооружений, представляет опасность, но не как источник излучения радиации. По его словам, радиоактивность этого оружия не слишком высока, но уран помогает укрепить плотность самого металла, что повышает его бронебойность.

Также Служба безопасности Украины обнаружила повышенный радиационный фон на обломках ударного дрона, которым россияне атаковали Черниговскую область в апреле этого года.

