Украинские защитники в ближайшее время получат несколько интересных и важных образцов боевой техники, в том числе 155-мм прицепную пушку "Марта" с длиной ствола 39 калибров.

Об этом рассказал заместитель начальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии (РВИА) командования Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Журавлев, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, война заставила Украину в ускоренном темпе развивать собственное оборонное производство.

"Среди перспективного вооружения, которое должно появиться в РВИА, 155-мм прицепная пушка "Марта" с длиной ствола 39 калибров, и прицепная пушка калибра 105 мм. Сейчас они проходят испытания", - отметил Журавлев.

Он отметил, что сейчас в Украине активно развивается ракетное вооружение. В частности, совершенствуют ОТРК "Сапсан", РСЗО "Ольха", а также комплекс "Нептун" с так называемой длинной ракетой, который сейчас проходит все этапы испытаний.

На этапе разработки, как рассказал Журавлев, еще один интересный проект - многофункциональный ракетный комплекс, идея которого заключается в том, чтобы иметь единую, универсальную платформу для запуска различных средств поражения - реактивных снарядов вроде GMLRS для HIMARS и ракет различного назначения.

Среди других перспективных разработок, по словам начальника штаба командования РВИА, - украинский аналог радиолокационной станции AN/TPQ-36, который будет лазером наводить высокоточный боеприпас на цель. А также БпЛА с системой синтезированной апертуры, который должен вести разведку в туман, облачную или дождливую погоду. Также сейчас проводятся тестирования высокоточного боеприпаса "Барвинок-К" и происходит совершенствование информационно-коммуникационной системы Ракетных войск и артиллерии "Крапива-Д".

Больше о развитии ракетного вооружения

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя департамента государственных закупок Министерства обороны Украины в 2022-2023 годах Александр Лиев рассказал, что Министерство обороны Украины впервые заключило государственный контракт на закупку оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) 1КР1 "Сапсан" в 2022 году.

По его словам, в 2023 году состоялись первые испытания ОТРК, в 2024 году - первые тестовые применения по российским целям, а в 2025 году "комплекс вышел на системное применение".

