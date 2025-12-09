Глава государства не стал раскрывать детали применения этих ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале применения баллистических ракет "Сапсан". Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам. В частности, глава государства рассказал, что происходит сейчас с украинской ракетной программой.

"Скажу откровенно. Украина на сегодня уже применяет "Нептуны", "Длинные Нептуны", "Паляницы", "Фламинго", а также "Сапсан". Скажу честно, начали", - сообщил Зеленский.

В то же время президент решил не сообщать о количестве, которое уже было применено. Вместо этого он ответил обобщенно.

"Потому что пока не хочется, чтобы враг знал все прецеденты и все детали", - отметил Зеленский.

Что касается "Нептунов", то президент подтвердил, что они действительно хорошо работают.

"И есть много моментов, когда наш враг считает, что было применение "Нептунов". И пусть так и продолжает считать", - подчеркнул Зеленский.

Украинские ракеты в войне с РФ

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель гендиректора компании-производителя средств РЭБ, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский отмечал, что последствия от использования баллистических ракет, произведенных в Украине, будут достаточно негативными для врага.

Украинская ракета "Сапсан", начиненная 480 кг взрывчатки, имеет более чем в два раза больше полезной нагрузки, чем американский ATACMS. Журналисты также пишут, что ракета способна лететь со скоростью, которая в пять раз выше скорости звука. Хотя официально дальность ракеты "Сапсан" не раскрывается, но есть предположение, что она может достигать 300 миль (около 482 км).

