Сигнал Ирану: США продемонстрировали F-16 с мощным ударным и электронным арсеналом (фото)

Такое оснащение свидетельствует о неизменной боевой ценности истребителя F-16.

ВВС США опубликовали фотографию, которая привлекла внимание благодаря специально скомпонованному боевому вооружению, объединяющему в одном самолете "Вайпер" средства удара на большом расстоянии, радиоэлектронную борьбу, средства самозащиты и расширенную дальность действия. Как пишет Army Recognition, уже было известно о перемещении самолетов F-16CJ "Вайпер", оснащенных комплексом "Angry Kitten", в направлении Ближнего Востока на фоне напряженности в отношениях с Ираном.

"Маркировка на хвостовом оперении, видимая на вертикальном стабилизаторе, наводит на мысль, что самолет, скорее всего, является F-16C ВВС США, зачисленным в 157-ю истребительную эскадрилью, входящую в состав 169-го истребительного крыла Национальной гвардии Южной Каролины и ее сообщества "Swamp Fox", подразделения, которое официально эксплуатирует самолеты F-16C/D Block 52 и специализируется на миссиях по подавлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника", - объясняют авторы материала.

Почему эта идентификация важна

Как отмечается в издании, такая идентификация имеет значение, ведь она определяет самолет не просто как еще один многоцелевой истребитель, развернутый в регионе, а как "Вайпер" из формирования, ценность которого для боевой авиации США заключается в его опыте в условиях радиолокационного и ракетного противодействия.

"На изображении заметна сбалансированная и целенаправленная конфигурация: две ракеты AGM-158 JASSM, подвеска "Angry Kitten", две ракеты AIM-120 AMRAAM, ракеты ближнего радиуса действия AIM-9X на концах крыльев и два внешних топливных бака. С точки зрения авиации это не является признаком чисто оборонительного вылета для противовоздушной обороны, а также не является признаком упрощенного ударного вылета", - подчеркивают в Army Recognition.

По словам экспертов, это вооружение самонаводящегося ударного самолета, который создан для перелета на большие расстояния, выживания в условиях плотной угрозы, сохранения возможностей как за пределами, так и в пределах зоны прямой видимости, а также для обеспечения значительного эффекта на большом расстоянии без непосредственной зависимости от полностью очищенного воздушного коридора.

Роль ракет JASSM в возможной миссии

"Две ракеты JASSM являются первым важным подсказкой относительно вероятной цели вылета. В официальных отчетах ВВС США ракета JASSM определяется как малозаметная крылатая ракета воздушного запуска, предназначенная для удержания экипажей вне зоны действия вражеской ПВО, тогда как официальные испытания Национальной гвардии подтвердили, что комбинация F-16/JASSM позволяет самолетам четвертого поколения оставаться востребованными в крупных боевых операциях наряду с техникой пятого поколения", - объясняют в материале.

В издании добавляют, что установка двух ракет JASSM на одном самолете F-16 свидетельствует о планировании миссии, сосредоточенном либо на атаке отдельных целей высокой ценности, либо на двух выстрелах по одной особо хорошо защищенной цели, где важны избыточность и вероятность поражения.

"В сценарии с Ираном эта логика наиболее естественно согласуется с заранее запланированными ударами по стационарным, но хорошо защищенным узлам, таким как инфраструктура управления и контроля, система противовоздушной обороны или объекты поддержки ракетных войск, а не по изменчивым целям на поле боя", - отмечают в публикации.

В то же время контейнер "Angry Kitten" является второй наиболее показательной частью этой конфигурации, считают в Army Recognition. Эксперты описывают этот контейнер как электронную систему атаки, которую можно быстро перепрограммировать, а файлы данных о задачах можно обновлять для нее в течение ночи.

В частности, командование воздушных боев рекомендовало превратить такие контейнеры в боевые системы, которые могут не просто имитировать, а непосредственно атаковать вражеские системы радиочастотной угрозы.

"Это имеет оперативное значение, поскольку превращает самолет из простого носителя ракет дальнего радиуса действия в платформу, способную способствовать формированию электромагнитного боевого пространства во время входа, применения оружия и выхода. На практике ожидается, что контейнер затруднит вражеское радиолокационное наведение, нарушит элементы цепочки обнаружения и слежения за противником и ухудшит качество картины противовоздушной обороны, доступной иранским операторам именно в тот момент, когда самолет, вооруженный JASSM, занимает позицию для запуска", - отмечают эксперты.

Почему F-16 остается незаменимым

В издании добавляют, что такое оснащение свидетельствует о неизменной боевой ценности истребителя F-16. Это гораздо более современная версия этого типа самолета, который настроен одновременно как сетевой стрелок, истребитель-эскорт и участник радиоэлектронной борьбы.

"Возвращаясь еще раз к тому, насколько однозначно многоцелевым является F-16, эта фотография подчеркивает, почему самолет остается таким ценным инструментом боевой авиации США на театре военных действий с высоким уровнем угрозы", - уверяют в материале.

Такая фотография, по словам аналитиков, является визуальным итогом того, как США продолжают получать серьезное боевое преимущество от F-16CJ, сочетая дальность, электронную атаку, самозащиту и тактическую гибкость в один целостный пакет.

"Если судить по вооружению на этом снимке, сообщение ясно: ВВС США сохраняют способность поставить Иран перед сложной и многослойной проблемой задолго до того, как противник получит возможность нанести точный удар по взлетающему самолету", - подытожили в Army Recognition.

В то же время авиационный эксперт Валерий Романенко назвал принципиальное различие между войной в Украине и конфликтом на Ближнем Востоке. Он отметил, что иранская авиация и противовоздушная оборона не обеспечили защиту своего неба.

"Иран имел гораздо более сильную, чем наша страна, противовоздушную оборону, но не защитил свое небо. А мы в 22-м году, имея старую советскую противовоздушную оборону, уже, скажем, с начала мая не допускали залетов российских самолетов на территорию, контролируемую нашими войсками", – подчеркнул Романенко.

