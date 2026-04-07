Фактически выиграли морскую войну в РФ: эксперт высказался о ударах ВСУ по вражеским портам

Силы обороны наносят регулярные удары по ряду портов РФ, чтобы не дать им заработать дополнительные деньги на войну против Украины. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире Radio NV.
"Это не даст россиянам возможности даже за счет повышения мировых цен на нефть заработать дополнительные деньги. Наоборот, они получают меньше прибыли, чем было до повышения этих цен", - сказал он.
Эксперт также прокомментировал поражение российского фрегата "Адмирала Макарова". По его словам, даже после этого у РФ еще остаются возможности запускать "Калибры" с Черного моря, используя подводные лодки.
"Но по оценкам американского Института исследования войны, на сегодняшний день Черноморский военно-морской флот РФ выполняет свою функцию как военно-морской флот, а не просто как нечто, что там плавает, не более чем на 15%. То есть, по большому счету, не имея собственного мощного флота, морскую войну над Черным морем мы выиграли у россиян", - добавил Гетьман.
Удары по РФ: важные новости
Ранее из спутниковых снимков стало известно, что в результате удара украинских дронов по порту в Новороссийске были повреждены нефтепроводы у причалов №1 и №2 терминала "Шесхарис". По данным аналитиков, повреждение одновременно двух основных причалов и узлов SICN означает фактическую остановку отгрузки.
Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя удар Сил обороны по фрегату "Адмирал Макаров", отметил, что после потопления в 2022 году крейсера "Москва" этот корабль стал флагманом Черноморского флота РФ. Отмечается, что на корабле расположено 8 пусковых установок, которые являются универсальными и, кроме "Калибров", в теории способны выпускать также "Цирконы" и "Ониксы".