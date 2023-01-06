Украинские военные смогли приспособить советские пусковые установки "Бук" для запуска Sea Sparrow.

В новый пакет военной помощи Украине от США впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением, которые можно запускать с моря или суши для перехвата самолетов или крылатых ракет. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

Двое людей, ознакомленных с ситуацией, сообщили, что украинским военным удалось приспособить имеющиеся пусковые установки "Бук" для запуска Sea Sparrow.

До этого момента Тайвань был единственной страной, которая использовала версию ракет наземного базирования, в то время как ВМС США и несколько союзников используют версию, установленную на корабле.

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Sea Sparrow: что это за ракета

RIM-7 Sea Sparrow ("Морской воробей") – управляемая корабельная зенитная ракета малой дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, разработанная в начале 1960-х на базе ракеты класса "воздух – воздух" AIM-7 Sparrow.

Характеристики Sea Sparrow

Масса: ~230 кг

Длина: 3,64 метра

Диаметр: 0,203 м

Размах крыльев: 1,02 м

Дальность стрельбы:

Минимальная — 1,5 км, максимальная — 20-30 км

Высота поражения:

Минимальная — 6 м, максимальная — 15240 м

Боевая часть: осколочно-фугасная WDU-27/B

Масса БЧ: 40,5 кг

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