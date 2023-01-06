В новый пакет военной помощи Украине от США впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением, которые можно запускать с моря или суши для перехвата самолетов или крылатых ракет. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.
Двое людей, ознакомленных с ситуацией, сообщили, что украинским военным удалось приспособить имеющиеся пусковые установки "Бук" для запуска Sea Sparrow.
До этого момента Тайвань был единственной страной, которая использовала версию ракет наземного базирования, в то время как ВМС США и несколько союзников используют версию, установленную на корабле.
Sea Sparrow: что это за ракета
RIM-7 Sea Sparrow ("Морской воробей") – управляемая корабельная зенитная ракета малой дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, разработанная в начале 1960-х на базе ракеты класса "воздух – воздух" AIM-7 Sparrow.
Характеристики Sea Sparrow
- Масса: ~230 кг
- Длина: 3,64 метра
- Диаметр: 0,203 м
- Размах крыльев: 1,02 м
- Дальность стрельбы:
- Минимальная — 1,5 км, максимальная — 20-30 км
- Высота поражения:
- Минимальная — 6 м, максимальная — 15240 м
- Боевая часть: осколочно-фугасная WDU-27/B
- Масса БЧ: 40,5 кг