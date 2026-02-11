Украина создала лазер для уничтожения 'Шахедов': американский журналист рассказал детали

В "антидроновый купол" Украины могут войти лазеры, дроны-перехватчики, а также углепластиковые клоны российской ракеты и колесные роботы.

Если вы никогда не видели, как лазер сбивает самолет с неба, это может быть довольно тревожным опытом. Это оружие легко помещается в багажник автомобиля. Оно не издает ни звука и не излучает света, даже того знакомого из фильмов красного луча, рассказывает журналист Саймон Шустер в статье The Atlantic.

Шустер рассказал, что недавно украинские солдаты и инженеры показали ему свой прототип, который показался ему слишком простым в использовании.

В публикации рассказывается, что оператор установил лазерную пушку на крыше своего пикапа посреди пустого поля. На вид она напоминала любительский телескоп с несколькими камерами, прикрепленными по бокам. С целью тренировки один из инженеров запустил небольшой дрон, который отлетел на несколько сотен метров и завис в тусклом зимнем небе.

Видео дня

Автор рассказывает, что лазер поворачивался, а камеры следили за целью. Затем оператор воскликнул: "Огонь!". Указывается, что уже через несколько секунд дрон начал гореть, как будто пораженный невидимой молнией, а затем упал на землю.

В материале подчеркивается, что украинская модель, получившая название Sunray, – не первая в мире лазерная система вооружения. В частности, ВМС США имеют аналог под названием Helios, который разработала компания Lockheed Martin в рамках контракта на 150 миллионов долларов, подписанного в 2018 году.

Рассказывается, что через 4 года первый лазер Helios установили на американском эсминце для защиты от вражеских дронов.

Шустер поделился в статье, что разработчики украинской модели Sunray, о существовании которой ранее не сообщалось, создали свой лазер примерно за два года, потратив несколько миллионов долларов, и планируют продавать его за несколько сотен тысяч.

Заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров рассказал, что разница в стоимости такого оружия является следствием войны с Россией.

"Многие американские компании руководствуются деньгами. Для них это работа. Они ее выполняют. Им платят. У нас же есть другой фактор - необходимость выживания. Вот почему мы движемся быстрее", - заявил он.

По данным, украинские производители также создали дрон-перехватчик P1-Sun, напечатанный на 3D-принтере. Более того, он уже запущен в серийное производство.

В публикации говорится, что якобы он уже был использован для уничтожения более 1000 целей, включая более 700 "Шахедов". До конца текущего года ВСУ смогут разместить их по всей стране для мгновенного запуска, как только радар обнаружит вражеские беспилотники.

"Украина вскоре сможет нейтрализовать одну из самых больших угроз своей безопасности: рои российских беспилотников, которые продолжают терроризировать гражданское население и разрушать инфраструктуру страны", - подчеркивается в материале.

Добавляется, что кроме лазерной ПВО и дронов-перехватчиков, в "антидроновый купол" Украины могут войти углепластиковые клоны российской ракеты и колесные роботы, вооруженные пулеметными турелями.

Отмечается, что главным приоритетом украинских разработок будет обеспечение безопасности войск и линий снабжения в зоне боевых действий, а также защита населения, проживающего вблизи линии фронта.

Использование дронов на фронте: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель командира подразделения Kraken 1654 в 3-м армейском корпусе старший лейтенант Сергей Андреев отметил, что сильные морозы могут создать много проблем для беспилотников. В частности, Андреев пояснил, что холод может серьезно помешать разведывательным и ударным FPV-дронам. Все из-за того, что компоненты этих беспилотников часто не рассчитаны на такие условия. Старший лейтенант добавил, что их поведение непредсказуемо и неизвестно, как они будут работать в мороз. По словам Андреева, это немного похоже на русскую рулетку: будет ли работать дрон или же упадет где-то в поле.

Также мы писали, что глава Отдела беспилотных авиационных систем в США майор Вольф Амакер поделился, что в службе есть "пробел" в возможностях, поскольку небольшие дроны долгое время рассматривались как инструменты для наблюдения и разведки. Однако после российского полномасштабного вторжения Украине необходимо было выяснить, как превратить недорогие дроны в оружие, которое быстро и фундаментально изменило способ ведения войны. Приводятся данные, что в настоящее время БПЛА осуществляют 80% всех ударов по полю боя и отвечают за большинство боевых потерь. Поэтому, считает Амакер, хотя США имеют боеспособную армию, нужно изучить новый потенциал, которого они еще не имеют в развернутом состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: