Получили ракеты в воскресенье, а в четверг уже защищали ими небо, - Зеленский о работе ПВО

Иногда средства для отражения российских воздушных атак прибывают в Украину в последний момент перед самым началом удара.

Украина срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО) для защиты своих городов и граждан от российских комбинированных атак ракетами и дронами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Как подчеркнул глава государства, худшее, что можно услышать во время войны, в частности от командующего Воздушными силами, что у подразделений сил ПВО нет средств для перехвата российских ракет, потому что не было соответствующих поставок, а разведка докладывает, что новая массированная атака РФ может произойти через 1-2 дня.

"Иногда нам удается доставить новые ракеты для наших "Периотов" или Nasams непосредственно перед атакой, а иногда и в последний момент", - поделился подробностями Зеленский.

Выступление президента сопровождалось визуализацией одной из последних массированных комбинированных атак. Было показано, откуда летели российские воздушные средства убийства и куда было направлено нападение.

"Россия запустила 24 баллистические ракеты, одну управляемую ракету воздушного запуска и 219 ударных дронов, вы можете себе представить, против наших городов, Киева, Днепра, Одессы. Только за одну атаку. Только за одну ночь. Наши силы ПВО применили ракеты, которые прибыли от наших партнеров за несколько дней до этого. Они прибыли в воскресенье, а в ночь на четверг ракеты уже защищали наше небо. И это только одна ночь. Но Россия атакует Украину почти каждую ночь, и по крайней мере один раз в неделю – это массированная атака", – уточнил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 февраля российская армия нанесла массированный удар по Украине, применив более 20 баллистических ракет и почти 220 дронов.

Это нападение привело к попаданию 9 ракет и 19 ударных БПЛА. Главная цель российского удара – энергетика в Киеве, Одессе и Днепре, генерация и подстанции.

