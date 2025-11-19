Всего в Украине работает 4 Skynex - они защищают объекты энергетики на западе страны.

В Украину доставлены все четыре обещанные правительством Германии системы противовоздушной обороны Skynex, а вскоре поступит также система Skyranger. Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, пишет German Aid to Ukraine.

Отмечается, что Skynex производства Rheinmetall является одним из самых современных и эффективных пушечных решений, которые сейчас используются для перехвата российских беспилотников и других угроз в Украине.

Как рассказал автор статьи, эта система ПВО состоит из системы управления боем Oerlikon Skymaster, тактического радиолокационного устройства сбора данных Oerlikon X-TAR3D, а также имеет до четырех зенитных пушек Oerlikon Revolver Gun Mk3. Она способна контролировать воздушное пространство в радиусе до 50 километров и поражать цели в радиусе 4 км.

"После более чем трех с половиной лет полномасштабного вторжения России в Украину немецкое правительство, согласно публично доступной информации, заказало только четыре системы - две в конце 2022 года и две в начале 2024 года", - говорится в статье.

К апрелю 2025-го, когда правительство Германии в последний раз объявило о поставках оружия Украине, только половина обещанных систем была доставлена Украине, а другую половину должны были прислать до конца года. Как отмечается, поскольку гендиректор Rheinmetall Паппергер сообщил, что в Украине сейчас используются четыре Skynex, это означает, что две последние обещанные системы уже поставлены.

Паппергер также сообщил, что эти системы используются на западе Украины для защиты электростанций.

Кроме того, как отметило издание, гендиректор рассказал о ситуации с поставками систем Skyranger, которые, благодаря эффективным боеприпасам AHEAD, могут поражать широкий спектр целей на расстоянии до 4000 метров.

По его словам, поставка первой системы запланирована на следующую неделю. Впрочем, он не сказал, когда будут завершены поставки и сколько всего Skyranger 35 будет передано.

Издание напомнило, что 10 октября Rheinmetall объявила о том, что системы Skyranger 35 на базе Leopard 1 для Украины профинансировала неназванная страна ЕС, которая использует доходы от замороженных российских активов.

ПВО для Украины: последние новости

Как писал ранее УНИАН, Испания поможет Украине с дефицитными ракетами для ПВО. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде. "Это большой дефицит для нас во время зимы. Большой дефицит. И здесь конкретный пакет - 40 ракет для систем ПВО Iris-T. Общий объем пакета - 300 млн. Это существенно нам поможет", - подчеркнул Зеленский.

Также недавно Зеленский и Макрон подписали историческое соглашение о ПВО и самолетах Rafale для Украины. В нем говорилось о передаче истребителей Rafale и системы ПВО SAMP/T, способной уничтожать баллистические ракеты на уровне с американскими Patriot.

Накануне в Госдепе США одобрили продажу Украине оборудования для Patriot на $105 миллионов. Агентство по вопросам оборонной безопасности и сотрудничества предоставило необходимую сертификацию и сообщило об этом Конгрессу США.

