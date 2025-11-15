На линии фронта такая система ПВО является незаменимой, говорит Касьянов.

Надежную и плотную систему противовоздушной обороны невозможно построить только на дронах. Такой системы не имеет ни одна страна мира.

Об этом рассказал военный инженер, специалист в сфере дронов, офицер ГПСУ Юрий Касьянов, комментируя новый проект "Стена дронов". В комментарии телеканалу "Киев24" он отметил, что такая система ПВО является незаменимой на линии боевого соприкосновения, где таким образом можно эффективно противодействовать российским дронам.

При этом Касьянов отметил, что у дронов есть и ограничения, поэтому закрыть такой "стеной дронов" большие города – к примеру, Киев – не получится.

Среди таких ограничений эксперт назвал и влияние погоды. Дроны плохо работают во время дождя или снегопадов. Кроме того, они недостаточно быстрые и имеют недостаточную оперативность реагирования.

К тому же, на каждый аппарат нужен оператор. И такие средства не способны сдерживать масштабные атаки с применением "Шахедов" или удары дальнобойных КАБов.

Эксперт отметил, что эффективная система ПВО является комбинированной. Она должна включать различные средства, а не только дроны.

"Стена дронов": другие новости о проекте

На днях издание Business Insider сообщило, что уже в ближайшее время в Украине развернут уникальную систему "Стена дронов". Она состоит из десятков небольших FPV-дронов, которые будут перехватывать вражеские цели.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский говорит, что для запуска эффективной "Стены дронов" в Украине и качественной ПВО в целом необходимо создать систему детекции. По его словам, нельзя рассчитывать на то, что дрон сам определит цель, определит траекторию и отработает по ней.

