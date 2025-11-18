В частности, в новом пакете на 300 млн евро Испания закупит для Украины 40 ракет для систем IRIS-T.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о существенной помощи от Испании, направленной на усиление противовоздушной обороны Украины дефицитными ракетами. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде.

Оборонное взаимодействие

"Испания последовательно выполняет наше двустороннее соглашение по безопасности. И это дает уверенность в ежегодной поддержке. Миллиард евро ежегодно - это сильная поддержка", - отметил Зеленский.

Усиление противовоздушной обороны Украины

Зеленский выразил благодарность за готовность Испании сделать новый вклад в программу PURL, о чем именно было договорено сегодня. Речь идет о возможности закупки ракет для противовоздушной обороны.

Глава государства сказал, что особенно ощущается дефицит ракет для систем Patriot. Вместе с тем, по словам Зеленского, в новом оборонном пакете от Испании предусмотрены ракеты для ПВО.

"Это большой дефицит для нас во время зимы. Большой дефицит. И здесь конкретный пакет - 40 ракет для систем ПВО Iris-T. Общий объем пакета - 300 млн. Это существенно нам поможет", - подчеркнул Зеленский.

Новые договоренности по совместному производству оружия

Зеленский рассказал о предметном разговоре с испанскими оборонным компаниями, и в частности - состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по промышленному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между испанскими компаниями "Escribano" и "Tecnova" и украинской компанией "Практика".

Как подчеркнул президент, Украина начинает проект по поставке радаров дальнего обнаружения целей.

"Это может значительно нас усилить", - сказал Зеленский.

Он ознакомился с испанским производством, которое назвал "абсолютно уникальным".

"И мы попробуем все это сделать в реальной войне", - сказал Зеленский.

Глава государства заявил о готовности совместного производства высокоточного оружия. В то же время, Зеленский не готов раскрывать все подробности.

"Мы будем развивать нашу технологическую способность. Мы будем говорить о радарах. Радары для Украины очень важны. Мы будем поднимать вопрос о дальнобойности. Я пока не готов говорить об этом публично. Также это для нас важно. То, что мы сегодня видели - это уже шаг вперед по нашей бронированной технике. Это armored vehicles (бронетехника), которые Украина имеет возможность производить 4 тысячи в год. И действительно, наша армия имеет соответствующий запрос", - отметил Зеленский.

Как рассказал президент, подход Украины предусматривает такое видение: если есть возможность производить больше, то надо начинать совместное производство, начинать экспорт продукции, открывать новые производства с целью заработка средств и расходы их на дефицитное оружие, которого не хватает. В частности, речь идет о дронах.

"Сегодня состоялось соответствующее такое подписание. Это начало. На мой взгляд - такая уникальная договоренность", - добавил Зеленский.

Благодарность за новую помощь от Испании

"Я очень благодарен за то решение, которое ты, Педро, сделал по Hawk, и за то оружие, которое помогло нам защищаться от российских штурмов. Это были очень важные решения. Знаете, проходит время, и люди забывают как проходить зиму, когда есть блэкауты, и в такие темные и очень сложные моменты всегда ты вспоминаешь друзей, которые дарили тебе свет", - сказал Зеленский.

Как отметил президент Украины, в условиях постоянных российских ударов Украина ценит готовность Испании помогать и продолжать это делать в дальнейшем. Также президент Украины обсудил с премьером Испании различные вызовы.

"Безусловно, один из самых сложных вызовов - это вызовы в энергетике после российских ударов. И есть готовность Испании нам помогать. Я благодарю за этот экономический пакет - это 200 млн евро, в частности, на энергетику", - сказал Зеленский.

Также есть договоренность, что Испания направит средства по программе SAFE объемом более 200 млн евро на совместную оборонную работу. "И это очень ощутимо и важно для будущего. Это правильный пример для других европейских государств", - сказал Зеленский.

Новый пакет помощи Украине от Испании - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 ноября, премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал, что в течение месяца Испания примет новый пакет помощи Украине общей стоимостью 615 млн евро. Он отметил, что этот пакет будет включать в себя 300 млн на оружие, в рамках договора на 1 млрд евро, который страна обязалась предоставить по материальной безопасности Украине.

Также Санчес рассказал, что еще 100 млн евро пойдет на программу PURL НАТО, которая пойдет на финансирование срочной закупки систем обороны для ВСУ. Еще 215 млн евро пойдет через SAFE.

Премьер-министр Испании добавил, что кроме этого пакета, Испания также планирует ввести новый финансовый инструмент помощи Украине, привлекая туда 200 млн евро. Он отметил, что проект будет касаться восстановления Украины.

