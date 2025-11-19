Речь идет о средствах обеспечения зенитной оборонной системы Patriot, а также о сопутствующем оборудовании.

Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины за границу средств обеспечения зенитной оборонной системы Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 105 миллионов долларов США. Эта информация была опубликована во вторник, 18 ноября, на сайте Госдепа США.

В сообщении Госдепа также говорится, что Агентство по вопросам оборонной безопасности и сотрудничества предоставило необходимую сертификацию и уведомило об этом Конгресс США.

Также в сообщении ведомства есть уточнения относительно перечня товаров и услуг, которые запросила Украина. В частности, опубликован следующий перечень:

Модернизация пусковых установок M901 до конфигурации M903;

Секретные и несекретные списки предлагаемых грузов и списки разрешенных запасов для наземного вспомогательного оборудования;

Другие необходимые услуги, а также вспомогательное оборудование, запасные части, поддержка, обучение и принадлежности;

Элементы логистики и программной поддержки.

В Госдепе США отметили, что предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять действующим и будущим угрозам, "вооружив ее более мощными средствами для проведения операций по самообороне и обеспечения региональной безопасности".

При этом, в ведомстве отметили, что для реализации продажи вооружения США должны направить представителей правительства США и подрядчиков в Европейское боевое командование с целью поддержки и проведения обучения.

"Реализация этой предлагаемой продажи потребует направления примерно 5 дополнительных представителей правительства США и 15 представителей американских подрядчиков в Европейское боевое командование на срок до одного месяца для оказания поддержки в проведении обучения и периодических совещаний", - говорится в заявлении.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет воспользоваться тем, что США усилили давление на Россию с целью "реанимировать" переговоры по завершению войны. Зеленский должен встретиться в Турции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и специальным посланником США Стивом Уиткоффом. Результаты обсуждений на этой встрече Москве может лично передать турецкий министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Указывается, что речь, в частности, будет идти о потенциальном новом обмене пленными.

Также мы писали, что издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Зеленский с Виткоффом и Эрдоганом планируют обсудить в среду, 19 ноября, активизацию переговоров по окончанию войны. Украина предложит наработанные решения.

