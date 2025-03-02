Динамика российских потерь свидетельствует о значительном истощении всех видов военной техники у агресора.

Российские потери в боевой технике продолжают сокращаться из месяца в месяц. Февраль в этом плане стал еще более показательным. OSINT-исследователь, действующий на платформе Х под псевдониом Cyrus, опубликовал свежую инфографику российских потерь в технике, зафиксированных коллективом Oryx.

Поскольку российские войска не снижают давления на фронте, уменьшение потерь именно в технике может говорить об общем техническом истощении российской армии, считает исследователь. При этом Cyrus скептически оценивает объяснение, что Россия может беречь и накапливать технику для какого-то крупного наступления весной-летом.

"Все эти уменьшения потерь России и появление на поле боя ослов и солдат на костылях не свидетельствуют о наращивании сил для большой контратаки", - считает он.

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В то же время Cyrus отмечает, что украинские потери не демонстрируют столь явного спада. Наборот виден даже некоторый рост, указывающий на увеличение количества техники у ВСУ, либо на ее стабильное количество в условиях возросшей интенсивности боев.

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Как писал УНИАН, российские оккупанты начали использовать на фронте "модернизированные" тягачи АТС-59Г, которые являются настоящим раритетом. Россияне могут использовать их в качестве заменителей традиционных транспортеров.

Также мы рассказывали, что пойти в масштабное контрнаступление ВСУ сейчас не могут, но и у российских войск тоже такой возможности пока нет. Так считает командир спецподразделения ГУР "Артан-Х" Андрей "Фаворит".

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