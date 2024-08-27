Президент подчеркнул необходимость наращивать собственное производство оружия.

Украина рассчитывает получить в полном объеме обещанные пакеты помощи от западных стран-партнеров. В то же время Киев акцентирует внимание на развитии собственного оборонного производства и для этого ищет необходимое финансирование. Об этом Зеленский сказал во время форума "Украина 2024. Независимость", отвечая на вопрос, в какой именно поддержке от Запада нуждается сейчас Украина.

"Во-первых, рассчитываем, что мы все получим. Рано или поздно будут пакеты поступать. Просто сегодня те порции – они маленькие, вы видите, какой аппетит этой войны. И очень хочется, чтобы были увеличены поступления. Никто не настаивает на каких-то других. Например, голосование Конгресса и договоренности – там достаточно денег, чтобы эти пакеты поступали, и страна наша была сильной. Но оно замедлено", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, иногда задержки помощи связаны с производством: "Одно дело проголосовать, другое дело – что там есть, что осталось. В любом случае, мы над этим работаем", – отметил президент.

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Он отметил, что с Европой есть несколько оборонных инициатив, в частности, кроме чешской, есть датская, а также "контакты" с Польшей и с другими странами: "Мы ожидаем эти пакеты также", – подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил другой, по его словам, очень важный момент, в котором Украина начала двигаться вперед: "Но если не сможем держать этот темп, то Россия будет нас догонять, и будут проблемы. Это отечественное производство: дроны, артиллерия. Я о системах и о снарядах", – подчеркнул президент.

По его словам, в частности, государственная программа по производству ракет является дорогостоящей и сейчас в бюджете уже нет на нее денег: "Правительство все отдало, что могло. И поэтому, где находить эти деньги? Есть личные наши договоренности с "Нордик" и с некоторыми странами, балтийскими нашими друзьями, которые действительно дают на наше отечественное производство. Понятно, что после войны это будет ко-продакшн на другие страны. А сейчас у нас приоритет работать на усиление наших ребят на фронте. Поэтому я рассчитываю на эти деньги", – сказал Зеленский.

Он отметил, что перед чиновникам и всей командой в Офисе президента стоит задача искать финансирование для отечественного производства: "Ищем эти поступления. Они точно увеличат количество нашего отечественного производства. Дронов, как мы говорили в начале года, будет миллион. А по силам нам сделать 1,5-2 млн. Государственные и частные производства способны. Но денег мало очень", – прокомментировал Зеленский.

Оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Владимир Зеленский рассказал о производстве украинских ракет во время войны. Он отметил, что Украина выпускала различные ракеты и продолжает это делать. Так, налажено производство "Нептунов", "Стугны", "Корсара". Президент отметил, что на фронте украинские военные нуждаются в колоссальном количестве различного вооружения.

В апреле этого года президент Украины подчеркнул, что наша страна уже доказала, что имеет новейшие технологии и может быть мощной в вопросе вооружения. Он призвал "оборонку" способствовать новым идеям и проектам, которые способны производить талантливые украинцы.

Как известно, в Украине создаются совместные со странами-партнерами производства. В частности, недавно Норвегия передала Украине технологию производства 155-мм снарядов для артиллерии.

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