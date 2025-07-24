Осадков в столице 25 июля не будет.

В пятницу, 25 июля, киевлян ждет жаркий летний день. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +20°...+22°, а днем ожидается +30°...+31°. Без осадков, день будет практически безоблачным.

Ветер нестабильный, несколько раз за день он изменит свое направление. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 745 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +25°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, дождь с грозой.

В Тернополе 25 июля ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°, гроза.

В Виннице завтра будет +17°...+31°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°.

В Одессе 25 июля - ясно, температура ночью +24°, днем +30°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +34°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +20°...+33°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.

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