В пятницу, 25 июля, киевлян ждет жаркий летний день. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +20°...+22°, а днем ожидается +30°...+31°. Без осадков, день будет практически безоблачным.
Ветер нестабильный, несколько раз за день он изменит свое направление. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 745 миллиметров ртутного столба.
Погода 25 июля
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +25°, дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, дождь с грозой.
В Тернополе 25 июля ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +31°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°, гроза.
В Виннице завтра будет +17°...+31°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность, дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°.
В Одессе 25 июля - ясно, температура ночью +24°, днем +30°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +34°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +34°.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +20°...+33°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.