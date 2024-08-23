Правительство страны не только разрешило производить НАТовские снаряды, но и согласилось профинансировать процесс.

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Норвегия передала Украине лицензию на производство артснарядов 155 мм Nammo.

"Благодарны Норвегии за лицензию на производство снарядов 155 мм. Переговоры с норвежско-финской Nammo продолжались уже давно - и я рад сообщить, что сегодня правительство Норвегии не только разрешило передачу лицензии на производство артиллерийских снарядов НАТОвского калибра украинской компании, но и согласилось профинансировать этот процесс", - написал он в Telegram.

Министр отметил, что это уже вторая лицензия на производство снарядов 155 калибра в Украине - первой была лицензия от KNDS/Nexter. "Мы всегда будем благодарны партнерам за помощь в виде снарядов, но еще больше мы благодарны за поддержку именно локального производства. Производить как можно больше снарядов в Украине важно как с точки зрения эффективности и логистики, так и с точки зрения экономики", - добавил Камышин.

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В свою очередь правительство Норвегии официально информирует, что открыло путь для передачи норвежских оборонных технологий Украине, страна выделяет финансирование на это.

"Норвегия сейчас делает вклад, передавая боеприпасы из своих собственных запасов и непосредственно от промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своей технологией с Украиной. Это означает, что украинские силы смогут получать поставки быстрее", - говорит министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Лицензия от KNDS/Nexter

Как сообщал УНИАН, в марте стало известно, что франко-немецкий оружейный концерн KNDS откроет подразделение в Украине. Сначала компания будет производить боеприпасы и запчасти для своих артсистем, а впоследствии наладит и производство самого вооружения.

Образованный в 2015 году французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei Wegmann холдинг занимается производством бронетехники и артиллерийских систем. Nexter выпускает и пушки CAESAR, которые стоят на вооружении украинской армии.

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