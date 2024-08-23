Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Норвегия передала Украине лицензию на производство артснарядов 155 мм Nammo.
"Благодарны Норвегии за лицензию на производство снарядов 155 мм. Переговоры с норвежско-финской Nammo продолжались уже давно - и я рад сообщить, что сегодня правительство Норвегии не только разрешило передачу лицензии на производство артиллерийских снарядов НАТОвского калибра украинской компании, но и согласилось профинансировать этот процесс", - написал он в Telegram.
Министр отметил, что это уже вторая лицензия на производство снарядов 155 калибра в Украине - первой была лицензия от KNDS/Nexter. "Мы всегда будем благодарны партнерам за помощь в виде снарядов, но еще больше мы благодарны за поддержку именно локального производства. Производить как можно больше снарядов в Украине важно как с точки зрения эффективности и логистики, так и с точки зрения экономики", - добавил Камышин.
В свою очередь правительство Норвегии официально информирует, что открыло путь для передачи норвежских оборонных технологий Украине, страна выделяет финансирование на это.
"Норвегия сейчас делает вклад, передавая боеприпасы из своих собственных запасов и непосредственно от промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своей технологией с Украиной. Это означает, что украинские силы смогут получать поставки быстрее", - говорит министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
Лицензия от KNDS/Nexter
Как сообщал УНИАН, в марте стало известно, что франко-немецкий оружейный концерн KNDS откроет подразделение в Украине. Сначала компания будет производить боеприпасы и запчасти для своих артсистем, а впоследствии наладит и производство самого вооружения.
Образованный в 2015 году французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei Wegmann холдинг занимается производством бронетехники и артиллерийских систем. Nexter выпускает и пушки CAESAR, которые стоят на вооружении украинской армии.