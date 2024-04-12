Он призвал концерны способствовать и поощрять людей к эффективным разработкам. Это касается и талантливых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наша страна уже доказала, что обладает новейшими технологиями и может быть мощной в вопросе вооружения. Он призвал "оборонку" поощрять новые идеи и проекты, которые могут дать талантливые украинцы.

Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины. Глава государства подчеркнул, что терять время или проявлять слабость в борьбе против российского террора нельзя.

"Прошу, способствуйте развитию всех оборонных производств. Каждая идея, каждая разработка, эффективная разработка, а иногда, на первый взгляд - это только пилот, - безусловно, каждая заслуживает обязательного внимания. Каждое оружие сегодня имеет значение", - призвал Зеленский.

Он поблагодарил все громады и области, которые уже включились в процесс. Президент отметил, что Украина уже доказала, что обладает новейшими технологиями, и что она может быть мощной в вопросе дронов.

"И по дистанции, и по точности. Мы можем быть на высоком уровне по сравнению с другими западными образцами артиллерии натовского образца. Производим не хуже. И в количестве очень мощные. И это важно. Системы радиоэлектронной борьбы. Все эти направления сегодня важны. И будет продолжение", - сказал он.

Зеленский также выразил уверенность, что "будет у нас ПВО" и соответствующее количество нужных Украине ракет. "Чтобы Россия знала. И думала перед тем, как стрелять по нашим мирным общинам", - отметил глава государства.

Британия может дать Киеву лазерное оружие DragonFire

Как сообщалось ранее, Великобритания может передать Украине свое новейшее лазерное оружие DragonFire еще до того, как его получат британские военные.

Издание Defence Express отмечает, что отправка прототипов этого вооружения в нашу страну может не только усилить украинскую противовоздушную оборону, но и развеять сомнения относительно эффективности работы боевых лазеров, ускорить разработку DragonFire и получить заказ на его изготовление.

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