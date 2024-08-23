Байден провел разговор с Зеленским в канун Дня Независимости, в котором выразил свою "непреклонную поддержку".

Президент США Джо Байден объявил о передаче Украине нового пакета американской военной помощи.

Сообщается на сайте Белого дома, что в процессе разговора накануне Дня Независимости Украины Байден объявил о выделении нового пакета помощи, который включает в себя:

ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры Украины;

оборудование для борьбы с БПЛА;

противотанковые ракеты для защиты от меняющейся тактики России на поле боя;

боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные системы, которые их защищают.

Также Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в канун Дня Независимости, в котором выразил свою "непреклонную поддержку".

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"Когда началась нелепая война России, Украина была свободной страной. Сегодня это все еще свободная страна. И война закончится тем, что Украина останется свободным, суверенным и независимым государством", - заявил президент США.

Военная помощь для Украины - детали

Ранее сообщилось, что Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине стоимостью около 125 миллионов долларов. Об этом писало издание Associated Press.

Сообщалось, що этот пакет помощи будет включать ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), Javelin и ряд других противотанковых ракет. Также в него войдут системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.

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