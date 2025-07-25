Разлом во льду обнажил несколько квадратных километров поверхности острова, на которой находилось большое количество китовых костей.

Ученые обнаружили, что ледник в российской Арктике отступает чрезвычайно быстро, и его стремительное отступление обнажило кладбище древних китовых костей. Об этом пишет Live Science.

В начале этого года исследовательская экспедиция высадилась на острове Вильчека на Крайнем Севере России для изучения вечной мерзлоты, сказано в заявлении Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в России.

Никита Демидов, геолог ААНИИ, заявил, что используя спутниковые снимки, команда сравнила текущее и прошлое положение ледника, сказал в заявлении. Ученые обнаружили, что ледяной покров острова раскололся на две части менее чем за 20 лет.

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Важно, что таяние этого ледника является частью более масштабного сдвига: исследование, проведенное в феврале, показало, что с 2000 года ледники во всем мире потеряли около 5% своего льда.

Разлом во льду обнажил несколько квадратных километров поверхности острова, на которой находилось большое количество китовых костей. Некоторые скелеты хорошо сохранились. Демидов сказал, что кости хуже всего сохранились у берега моря, где им пришлось дольше оттаивать, и лучше всего - ближе к леднику. Он пояснил:

"Палеонтологическая находка свидетельствует об эпизоде чрезвычайно быстрого изменения уровня моря в районе самого северного архипелага Евразии, произошедшем за последние несколько тысяч лет".

Интересно, что экспедиция проводится с российского ледокольного судна "Профессор Молчанов" и продлится до августа.

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