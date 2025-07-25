Таяние ледника является частью более масштабного сдвига / фото ua.depositphotos.com

Ученые обнаружили, что ледник в российской Арктике отступает чрезвычайно быстро, и его стремительное отступление обнажило кладбище древних китовых костей. Об этом пишет Live Science.

В начале этого года исследовательская экспедиция высадилась на острове Вильчека на Крайнем Севере России для изучения вечной мерзлоты, сказано в заявлении Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в России.

Никита Демидов, геолог ААНИИ, заявил, что используя спутниковые снимки, команда сравнила текущее и прошлое положение ледника, сказал в заявлении. Ученые обнаружили, что ледяной покров острова раскололся на две части менее чем за 20 лет.

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Важно, что таяние этого ледника является частью более масштабного сдвига: исследование, проведенное в феврале, показало, что с 2000 года ледники во всем мире потеряли около 5% своего льда.

Фото Александр Ермолов

Разлом во льду обнажил несколько квадратных километров поверхности острова, на которой находилось большое количество китовых костей. Некоторые скелеты хорошо сохранились. Демидов сказал, что кости хуже всего сохранились у берега моря, где им пришлось дольше оттаивать, и лучше всего - ближе к леднику. Он пояснил:

"Палеонтологическая находка свидетельствует об эпизоде чрезвычайно быстрого изменения уровня моря в районе самого северного архипелага Евразии, произошедшем за последние несколько тысяч лет".

Интересно, что экспедиция проводится с российского ледокольного судна "Профессор Молчанов" и продлится до августа.

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