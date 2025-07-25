25 июля ожидается слабая магнитная буря силой 3,7.

Накануне выходных, 25 июля, на Земле ожидается слабая магнитная буря, а уже завтра-послезавтра вероятна новая буря.

Портал meteoagent сообщает, что буря, которая началась несколько дней назад, постепенно угасает. В течение пятницы ее сила будет около 3,7 - слабая магнитная буря.

По данным Geomagnetism, на данный момент скорость солнечного ветра все еще остается повышенной из-за влияния корональной дыры. Активные геомагнитные условия, вероятно, пока сохранятся, но их влияние должно постепенно ослабевать.

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Как сообщается, на Земле в ближайшие дни ожидается новая магнитная буря. Рано утром 23 июля из центра солнечного диска произошло извержение. Ожидается, что он повлияет на Землю в течение 26-27 июля, хотя точные сроки неизвестны. Это может привести к некоторой геомагнитной активности уровня G1 - слабая магнитная буря.

Магнитные бури - в чем опасность

Магнитные бури представляют собой возмущения в магнитном поле Земли, вызванные солнечной активностью. Они могут вызывать головную боль, усталость, скачки давления у метеочувствительных людей. Кроме того, сильные бури нарушают работу спутников, GPS и радиосвязи, создавая риски для авиации и энергосетей.

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