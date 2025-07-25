Белоусов утверждает, что на Лиманском направлении россияне действуют массированно.

На Лиманском направлении во время наступательных действий россиян ситуация остается стабильно напряженной. Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й ОМБр Максим Белоусов.

По его словам, российские войска штурмуют позиции Сил обороны малыми группами и массово применяют ударные дроны для поражения целей.

"У нас ситуация остается стабильно сложной, потому что враг постоянно перегружает все, что только можно. Так же как он пытается перегрузить наше ПВО, он перегружает количеством всего, что имеет, все наши средства обороны", - сказал защитник в эфире Еспресо.

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Белоусов утверждает, что на Лиманском направлении россияне действуют массированно: группы накапливаются, а затем переходят к штурму непосредственно огневых позиций Сил обороны. Если они обнаруживают объект, который можно поразить, то атакуют его не одним средством, а применяют сразу несколько, в частности большое количество ударных дронов, чтобы полностью уничтожить цель.

"Ситуация сейчас такова, что именно в нашей зоне ответственности враг наступает, и мы сдерживаем его наступление. Сказать, что мы контратакуем именно в нашей зоне ответственности, я пока не могу подтвердить", - добавил Белоусов.

Война в Украине - ситуация на фронте

Офицер отделения планирования 13 бригады НГУ Хартия Алексей Разумный рассказал, что на Харьковщине враг постоянно осуществляет огневое воздействие и делает это не только на позиции первой линии, но и в глубину.

По его словам, расстояние от переднего края, на котором армия РФ создает угрозу, как для военных, так и гражданских, она увеличивается, поэтому увеличивается интенсивность таких ударов.

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