Эти фразы - тревожные сигналы, которые часто остаются незамеченными, предупреждают психотерапевты.

Глобальные исследования свидетельствуют: уровень эмоционального истощения, тревожности и недовольства жизнью достиг пика. И хотя депрессивные настроения могут проявляться по-разному, один из самых незаметных признаков - это изменение способа общения. Особенно - в онлайн-переписке.

Портал YourTango назвал 11 фраз, которые чаще всего появляются в текстах глубоко несчастных людей:

1. "Я просто устал/устала"

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Фраза, маскирующая глубже: эмоциональное выгорание, апатию или тревогу.

2. "Мне все равно"

Сигнал потери интереса к жизни или ощущения безнадежности.

3. "Ты бы не понял"

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Social and Personal Relationships, эта фраза показывает изоляцию, непонимание и ощущение, что эмоции не имеют значения.

4. "Все истощает мою энергию"

Типично для людей в состоянии постоянного стресса или депрессии.

5. "Извини, я не видел этого сообщения"

Согласно исследованию, проведенному в журнале Chronic Stress, это может свидетельствовать о социальном избегании и эмоциональной перегрузке.

6. "Спасибо, что терпишь меня"

Фраза о низкой самооценке, сказанная в шутку, но с болью.

7. "Прости, что я такой надоедливый".

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Affective Disorders, свидетельствует о показателе внутренней тревоги и страхе быть отвергнутым.

8. "Извини, я спал"

Может маскировать депрессивное состояние или расстройство сна.

9. "Я это пропущу".

Отказ от социальных контактов - одна из форм самоизоляции.

10. "Я сегодня так плохо выгляжу"

Внутренний критик часто громче реальности - это тревожный звонок.

11. "Извини, если это было слишком много"

Показывает эмоциональную уязвимость и глубокую потребность быть услышанным, но страх быть "слишком" берет верх.

Психологи отмечают: не все эти фразы означают депрессию, но если вы замечаете регулярность или несколько одновременно - стоит обратить внимание или предложить поддержку.

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