Физики-стартаперы 'хакнули' алхимию и обещают тонны золота из ртути: статья FT

Стартап в области термоядерной энергетики заявил, что нашел новый способ превращения ртути в золото.

Стартап, занимающийся термоядерной энергетикой, утверждает, что решил тысячелетнюю проблему превращения металлов в золото. Как пишет Financial Times, компания Marathon Fusion из Сан-Франциско заявила, что из ртути можно изготовить золото.

Стартап Marathon Fusion занимается использованием термоядерного синтеза для производства энергии. На прошлой неделе компания опубликовала научную статью, где предлагает использовать нейтроны, выделяющиеся в ходе термоядерных реакций, для производства золота с помощью процесса, известного как ядерная трансмутация.

FT пишет, что статья еще не прошла экспертную оценку, но получила положительные отзывы от некоторых экспертов в этой области.

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"На бумаге это выглядит великолепно, и все, с кем я разговаривал, остались заинтригованы и воодушевлены", — сказал Financial Times доктор Ахмед Диалло, физик-плазмолог из национальной лаборатории Министерства энергетики США в Принстоне, который прочитал исследование.

Marathon Fusion был основан в 2023 году. Это инжиниринговая компания на 12 человек, цель которой — решить некоторые технические проблемы, связанные со строительством термоядерных электростанций, а с начала этого года изучает возможности ядерных трансмутаций. Стартап привлек 5,9 млн долларов инвестиций и около 4 млн долларов грантов от правительства США.

В статье напоминается, что ученым уже удавалось синтезировать золото при помощи ускорителя частиц. В начале этого года физики из европейской организации Cern заявили, что наблюдали превращение атомов свинца в золото во время высокоскоростных столкновений в Большом адронном коллайдере. Но его количество было крошечным, а затраты чрезвычайно высокими.

Предложение Marathon заключается в том, чтобы ввести изотоп ртути, ртуть-198, в ускоритель и использовать высокоэнергетические нейтроны для его превращения в ртуть-197. При этом ртуть-197 — это нестабильный изотоп, который затем в течение примерно 64 часов распадается на золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла.

В Marathon утверждают, что будущие термоядерные электростанции, использующие этот подход, смогут производить 5000 кг золота в год на каждый гигаватт выработанной электроэнергии без снижения мощности или способности системы к размножению трития. По текущим ценам они оценивают, что стоимость этого количества золота будет примерно равна стоимости выработанной электроэнергии, что потенциально удвоит доход электростанции.

"Ключевая идея здесь заключается в том, что можно производить действительно большое количество золота, удовлетворяя при этом требования топливного цикла системы", — цитирует FT технического директора компании Адама Рутковски, который ранее работал в SpaceX.

Одной из сложностей является то, что присутствие других видов ртути может привести к образованию нестабильных изотопов золота наряду с золотом-197, что означает, что металл может быть частично радиоактивным. По оценкам Рутковски, это золото будет необходимо хранить в течение 14–18 лет, чтобы оно было признано полностью безопасным.

Этот процесс также можно использовать для производства других драгоценных металлов, но Marathon прогнозирует, что размер рынка золота означает, что продукция, полученная в результате термоядерных реакций, может быть поглощена без ущерба для цен. В настоящее время ежегодно добывается около 3500 тонн золота.

Опыты по превращению металлов в золото

Напомним, что золото в лабораторных условиях ученые действительно пытаются получить довольно давно. Пока известно три потенциальных способа, но все они сопряжены со значительными осложнениями. Один из способов – превращение атомов висмута в золото в ускорителе частиц. Второй способ – облучение, которое может изменить металлы на атомарном уровне. Дело в том, что ртуть, золото и платина стоят рядом в периодической таблице Менделеева и в определенных условиях могут переходить друг в друга. Наконец, сталкивая свинец в большом адронном коллайдере, также можно получить крупицы золота.

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