По данным следствия, он собирал деньги на лекарства, которые уже бесплатно получал от города.

Полицейские сообщили блогеру Назарию Гусакову, который имеет редкое заболевание - спинальную мышечную атрофию (СМА), о подозрении по делу о мошенничестве на благотворительных сборах.

Как сообщает Нацполиция, по данным следствия, он, имея официальное бесплатное обеспечение препаратом для лечения спинальной мышечной атрофии в рамках городской программы, продолжал сбор средств якобы на приобретение этого же препарата.

Отмечается, что при этом он использовал поддержку публичных лиц и размещал соответствующие призывы в социальных сетях.

Видео дня

"В результате таких действий в течение 2023-2024 годов он завладел средствами граждан на общую сумму более 1,3 миллиона гривень", - сообщили там.

Важно, что в связи с этим ему было заочно объявлено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. При этом подозрение объявлено заочно, поскольку Гусаков находится за пределами Украины.

Дело Назария Гусакова

Ранее вспыхнул скандал вокруг благотворительных сборов, которые проводил львовянин Гусаков. Деньги он собирал на лечение своей тяжелой болезни - спинальной мышечной атрофии. Мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что мужчина получает лекарства за счет городского бюджета.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Гусаков еще неделю назад выехал из Украины, и его местонахождение еще предстоит установить.

Вчера блогер вышел на связь после поспешного исчезновения. Мужчина находится в клинике Милана. Он заявил в видеообращении, он якобы находится на лечении и не скрывается от следствия и суда.

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