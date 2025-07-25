Дата 25 июля очень интересна с точки зрения народных обычаев. О том, какой сегодня праздник в церкви, особенно важно знать женщинам, ведь они могут помолиться женской покровительнице. А на всей планете поздравляют представителей двух незаменимых профессий.
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Что сегодня за праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в мире
Несколько мировых знаменитостей родились в сегодняшнюю дату, к примеру, художник Томас Икинс, актер Метт Леблан и музыкант Терстон Мур.
Главные международные праздники сегодня связаны с работой. Это День зубного техника - специалиста, который изготовляет виниры, коронки и зубные протезы. А также День системного администратора, мастера по компьютерным программам.
Также известно социальное мероприятие - День предотвращения утоплений. В честь него проводятся тренинги о том, как предоставлять первую помощь тонущим людям, чтобы не утонуть самому.
Какой сегодня праздник в Украине
Следует память известных украинцев, которые появились на свет 25 июля - среди них писатель Модест Левицкий, ученый-метеоролог Михаил Косач, журналист Богдан Теленько, историк Дмитрий Билый.
Официально праздник сегодня в Украине отсутствует, но можно поздравить сисадминов и зубных техников.
Какой сегодня праздник церковный
Современный стиль отмечает 25 июля Успение праведной Анны, матери Богородицы. Она считается защитницей всего женского пола. Женщины в праздник сегодня могут молиться о лечении бесплодия, семейном счастье, крепком браке.
Приверженцам старого стиля может быть интересно, какой сегодня церковный праздник в юлианском календаре, и это день памяти Феодора Варяга и его сына Иоанна.
Что сегодня за праздник в народе
Народная мудрость составила приметы и поговорки об этом дне:
- если нет росы, то погода испортится;
- роса к полудню не высохла - к грозе;
- если дует холодный ветер, ждите раннюю осень;
- молодой картофель очень мелкий - к холодной зиме.
По украинским верованиям сегодня праздник, счастливый для свадьбы - брак будет долгим и гармоничным. Также хорошим знаком считается покрестить ребенка - такой малыш будет счастливым. На Анну есть обычай для счастья: нужно выкопать раннюю картошку и что-то из неё приготовить, а блюдо разделить между родными.
Что нельзя делать сегодня
По верованиям наших предков 25 июля - праздник, неудачный для ремонта и починки обуви. Еще не стоит вести сплетен и пустых разговоров, пить спиртное, участвовать в конфликтах.