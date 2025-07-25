25 июля получают поздравления представители двух профессий.

Дата 25 июля очень интересна с точки зрения народных обычаев. О том, какой сегодня праздник в церкви, особенно важно знать женщинам, ведь они могут помолиться женской покровительнице. А на всей планете поздравляют представителей двух незаменимых профессий.

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Какой сегодня праздник в мире

Несколько мировых знаменитостей родились в сегодняшнюю дату, к примеру, художник Томас Икинс, актер Метт Леблан и музыкант Терстон Мур.

Главные международные праздники сегодня связаны с работой. Это День зубного техника - специалиста, который изготовляет виниры, коронки и зубные протезы. А также День системного администратора, мастера по компьютерным программам.

Также известно социальное мероприятие - День предотвращения утоплений. В честь него проводятся тренинги о том, как предоставлять первую помощь тонущим людям, чтобы не утонуть самому.

Какой сегодня праздник в Украине

Следует память известных украинцев, которые появились на свет 25 июля - среди них писатель Модест Левицкий, ученый-метеоролог Михаил Косач, журналист Богдан Теленько, историк Дмитрий Билый.

Официально праздник сегодня в Украине отсутствует, но можно поздравить сисадминов и зубных техников.

Какой сегодня праздник церковный

Современный стиль отмечает 25 июля Успение праведной Анны, матери Богородицы. Она считается защитницей всего женского пола. Женщины в праздник сегодня могут молиться о лечении бесплодия, семейном счастье, крепком браке.

Приверженцам старого стиля может быть интересно, какой сегодня церковный праздник в юлианском календаре, и это день памяти Феодора Варяга и его сына Иоанна.

Что сегодня за праздник в народе

Народная мудрость составила приметы и поговорки об этом дне:

если нет росы, то погода испортится;

роса к полудню не высохла - к грозе;

если дует холодный ветер, ждите раннюю осень;

молодой картофель очень мелкий - к холодной зиме.

По украинским верованиям сегодня праздник, счастливый для свадьбы - брак будет долгим и гармоничным. Также хорошим знаком считается покрестить ребенка - такой малыш будет счастливым. На Анну есть обычай для счастья: нужно выкопать раннюю картошку и что-то из неё приготовить, а блюдо разделить между родными.

Что нельзя делать сегодня

По верованиям наших предков 25 июля - праздник, неудачный для ремонта и починки обуви. Еще не стоит вести сплетен и пустых разговоров, пить спиртное, участвовать в конфликтах.

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