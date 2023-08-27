В частности, производство противокорабельных крылатых ракет "Нептун", противотанковых ракетных комплексов" Стугна "и" Корсар " продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о производстве украинских ракет во время войны.

Об этом глава государства заявил в интервью, которое транслировали во время общенационального телемарафона. "Мы выпускали разные ракеты и выпускаем. Мы выпускаем Нептуны, Стугны, Корсары. Я не могу сказать, какое количество Стугн и Корсаров мы выпускаем. Это не в десятки раз больше, чем до войны. Не в десятки", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что на фронте украинские военные нуждаются в колоссальном количестве различного вооружения.

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"Им хочется еще больше. Но вы даже не представляете, какое количество мы строим. Просто огроное, очень много", - добавил Зеленский.

При этом, он отметил, что в Украине начали строить артиллерию, которая соответствует стандартам НАТО.

"Ее никогда не было в Украине и не должно было быть. Но мы смогли договориться и у нас есть отечественная артиллерия, которая сегодня на поле боя. Это 155-й калибр. У нас теперь уже есть производство. Производство не одной системы, а производство системное. Этого пока мало, очень мало для фронта, но в разы больше чем то, что было", - сказал Зеленский.

По словам президента, о многом надо говорить с международными партнерами для получения технологических разрешений.

"Мы строим большое количество дронов. Это абсолютная история. Все, что у нас в Украине производится. Я все проверяю", - сказал Зеленский.

Он добавил, что на каждом заседании Ставки Верховного Главнокомандующего постоянно проверяются эти вопросы, и если возникают трудности в выполнении каких-то контрактов, то еженедельно "все подписывается и все заказывается".

Глава государства сказал, что задача состоит в том, чтобы все заказывать для производства по максимуму.

Выступление президента

27 августа 2023 года во время интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит законодателям Украины приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Президент отметил, что он понимает, что такое решение не может действовать постоянно в обществе, но на военное время оно должно помочь.

Кроме того, Зеленский назвал приоритетный путь деоккупации Крыма. Глава государства также ответил, стоит ли украинским войскам переходить российские границы и воевать на территории этой страны-агрессора.

Зеленский также заявил, что рассмотрение изменений в Конституцию возможно только на референдуме. Президент считает, что сейчас нельзя фундаментально менять Конституцию.

Президент также рассказал, проведут ли в Украине выборы до окончания войны.

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