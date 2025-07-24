Осадки ожидаются на западе и севере страны.

В пятницу, 25 июля, в Украине ожидаются контрасты погоды. На западе и севере страны пройдут дожди, а столбики термометров местами снизятся до +24°...+27°. При этом на юге, востоке и в центральной части страны будет сухо и жарко, +29°...+34°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +31°, гроза.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +25°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, дождь с грозой.

В Тернополе 25 июля ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°, гроза.

В Виннице завтра будет +17°...+31°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°.

В Одессе 25 июля - ясно, температура ночью +24°, днем +30°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +34°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +20°...+33°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.

25 июля - какой праздник, приметы

25 июля - святого Прокла. Если над лесом появился туман, то будет дождь.

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