В пятницу, 25 июля, в Украине ожидаются контрасты погоды. На западе и севере страны пройдут дожди, а столбики термометров местами снизятся до +24°...+27°. При этом на юге, востоке и в центральной части страны будет сухо и жарко, +29°...+34°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +31°, гроза.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +25°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, дождь с грозой.
- В Тернополе 25 июля ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +31°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°, гроза.
- В Виннице завтра будет +17°...+31°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность, дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°.
- В Одессе 25 июля - ясно, температура ночью +24°, днем +30°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +34°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +34°.
- В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.
- В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +20°...+33°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.
25 июля - какой праздник, приметы
25 июля - святого Прокла. Если над лесом появился туман, то будет дождь.