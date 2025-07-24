25 июля в Украине будут дожди и жара / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, Pixabay

В пятницу, 25 июля, в Украине ожидаются контрасты погоды. На западе и севере страны пройдут дожди, а столбики термометров местами снизятся до +24°...+27°. При этом на юге, востоке и в центральной части страны будет сухо и жарко, +29°...+34°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +31°, гроза.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +25°, дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, дождь.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, дождь с грозой.
  • В Тернополе 25 июля ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°, дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +31°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°, гроза.
  • В Виннице завтра будет +17°...+31°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность, дождь.
  • В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°.
  • В Одессе 25 июля - ясно, температура ночью +24°, днем +30°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +34°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +34°.
  • В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.
  • В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +20°...+33°.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.
25 июля на западе и севере Украины будет дождить / фото УНИАН

25 июля - какой праздник, приметы

25 июля - святого Прокла.  Если над лесом появился туман, то будет дождь.

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