Польша разрабатывает собственный аналог 'Шахеда'

Практическое использование нового беспилотника обещают провести уже в ближайшее время.

В Польше завершается работа над новым ударным беспилотником, который по своей концепции близок к иранским дронам-камикадзе Shahed. Разработку планируют довести до практического использования уже в ближайшее время, сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в комментарии "Польскому радио".

Согласно информации, проект под названием PLargonia находится на финальной стадии. После завершения разработки БПЛА планируют передать для внедрения и испытаний в специальный центр автономных систем, созданный в Варшаве. Этот центр станет площадкой, где будут объединены возможности армии, оборонной промышленности, научных учреждений и исследовательских институтов для развития беспилотных технологий. В польском Минобороны рассчитывают, что новые разработки позволят более оперативно внедрять беспилотники и автономные системы во всех родах войск.

Власти Польши также намерены существенно увеличить инвестиции в беспилотные технологии. В бюджете на 2026 год на развитие дронов, автономных платформ и средств противодействия беспилотникам предусмотрено около 25 млрд злотых, что эквивалентно примерно 5,8 млрд евро.

Видео дня

Эксперты отмечают, что развитие подобных систем стало одним из приоритетов оборонной политики после начала полномасштабной войны России против Украины. Беспилотники сегодня играют всё более важную роль в современных конфликтах – как для разведки, так и для нанесения ударов.

Согласно заявлению министра обороны, польский проект должен стать аналогом иранских дронов Shahed-136, которые относятся к так называемым барражирующим боеприпасам, однако детали характеристик польского беспилотника пока не раскрываются. Известно лишь, что размах крыла составит 2,2 метра, длина – 2,6 метра и максимальная взлетная масса – до 85 кг. Новый беспилотник будет нести боевую нагрузку до 20 кг, развивать скорость до 185 км/ч и преодолевать расстояние до 900 км.

Ситуация с дронами в Польше

Напомним, 19 марта Польская служба управления воздушным движением в запустила два новых радара, направленных на улучшение радиолокационных данных и операционной безопасности. Радары расположены вблизи Катовице и Пултуска. Запуск происходит в рамках инвестиционного плана стоимостью 1,4 миллиарда злотых, рассчитанного на период с 2024 по 2029 год.

Кроме того, российские беспилоники, атакующие Украину достаточно часто пересекают границу Польши, поэтому страна вместе с союзниками по НАТО регулярно поднимает в воздух истребители для мониторинга воздушного пространства.

