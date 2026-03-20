Польша практически создала собственный Shahed: что о нем известно

Варшава вкладывает миллиарды в беспилотники и готовится к запуску нового ударного дрона с дальностью полета до 900 км.

Польша выходит на финишную прямую в разработке собственного дрона-камикадзе, который должен стать аналогом иранских ударных беспилотников типа Shahed. Новый аппарат уже в скором времени может перейти к практическому использованию в войсках.

Об этом сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в комментарии Польскому радио. По его словам, проект станет одной из первых задач вновь созданного Центра автономных систем в Варшаве, который объединит военных, ученых и оборонную промышленность для ускорения внедрения новейших технологий.

Параллельно Варшава резко наращивает финансирование: если в 2023 году на беспилотники выделяли около 100 млн злотых, то уже в 2026-м планируют направить до 25 млрд. Средства пойдут не только на ударные дроны, но и на автономные системы и средства борьбы с ними, в частности на создание антидронового щита на восточной границе.

Вероятно, речь идет о программе PLargonia, которую впервые представили в 2025 году. Беспилотник имеет дельтообразную конструкцию и несколько модификаций – как учебных, так и боевых.

В частности, версия AT используется для тренировки систем ПВО и имитации воздушных целей, тогда как ударная версия OWA оснащается боевой частью и может выполнять функции баражирующего боеприпаса.

Технические характеристики аппарата впечатляют: размах крыла составляет 2,2 метра, длина – 2,6 метра, а максимальная взлетная масса – до 85 кг. Дрон способен нести боевую нагрузку до 20 кг, развивать скорость до 185 км/ч и преодолевать расстояние до 900 км.

Отдельным преимуществом является возможность запуска с наземных платформ без необходимости аэродромной инфраструктуры, что делает его гибким инструментом современной войны.

Аналоги "Шахедов" в мире – что известно

Как сообщал УНИАН, США уже используют новые ударные беспилотники LUCAS, которые называют аналогами "Шахедов", для атак на Иран. В то же время их производство пока остается ограниченным и исчисляется лишь десятками единиц.

Беспилотники еще не вышли на полномасштабное серийное производство, поэтому речь не идет о десятках тысяч единиц. Однако даже имеющегося количества хватило, чтобы продемонстрировать высокую эффективность при боевом применении.

Вас также могут заинтересовать новости: