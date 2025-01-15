Самолет совместными усилиями разрабатывают британцы, японцы и итальянцы.

Появились подробности что британский (фактически - международный) истребитель следующего поколения Tempest, который разрабатывают в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP). Об этом сообщает The War Zone со ссылкой на отчет Палаты общин Соединенного Королевства.

Великобритания подчеркивает необходимость вооружить перспективный самолет ракетами "воздух-воздух", дальность которых будет превышать дальность тех образцов, которые уже есть. Также стало известно, что три страны-партнеры - Великобритания, Япония и Италия - достигли согласия относительно общих системных требований.

Среди главных требований - большая дальность, а также "улучшенная скрытность". Сообщается, что Tempest сможет обрабатывать "огромное количества информации". В долгосрочной перспективе может появиться беспилотная версия истребителя.

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Наибольший интерес среди этого всего у специалистов вызвало именно оружие. На сегодня наиболее дальнобойной ракетой класса "воздух-воздух" в арсенале Соединенного Королевства и Италии является ракета Meteor, разработанная усилиями нескольких стран Европы.

Предполагается, что Meteor может поражать цели на расстоянии до 200 км. Для сравнения, "обычные" ракеты класса "воздух-воздух" имеют дальность в районе 100 км, хотя у последних версий американской AMRAAM она значительно больше.

Среди ракет, которыми могут вооружить Tempest, называют перспективную американскую AIM-260 или модернизированную версию Meteor, которая может появиться в будущем. Впрочем, специалисты склоняются к тому, что речь идет о принципиально новой ракете, которая еще не была официально представлена.

Ракеты большой дальности - что известно

Напомним, в последнее время американцы начали подвешивать сверхдальнобойную ракету AIM-174B под истребители Super Hornet. Она представляет собой авиационный вариант Standard Missile 6 (SM-6), предназначенной для использования кораблями ВМС Соединенных Штатов.

В свою очередь, россияне делают ставку на ракету класса "воздух-воздух" большой дальности Р-37М, которая представляет собой глубоко модернизированную версию советской Р-33. Ранее стало известно, что под Р-37М адаптировали истребитель четвертого поколения Су-30СМ2.

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