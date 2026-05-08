Украина создает резервное производство дронов на случай форс-мажора, – Defense Express

Совместное украинско-немецкое предприятие производит дроны "Линза 3.0" в Германии.

В немецкой оборонной компании Quantum Systems, поставляющей разведывательные дроны Vector в Украину, рассказали о первых месяцах работы совместного предприятия с украинским партнером, компанией Frontline Robotics, пишет военный портал Defense Express.

Авторы напомнили, что совместная компания была создана в конце прошлого года. Производственные мощности расположены в Германии. И первый дрон для Сил обороны (Linza 3.0) был выпущен уже через два месяца. А еще через два месяца – произведена первая партия этих дронов. До конца года планируется выпустить до 10 тысяч беспилотников.

Как рассказал управляющий директор совместного предприятия и вице-президент QS Маттиас Лехна, сейчас на совместном предприятии работает уже более 100 специалистов, а к концу года их должно быть 200. Он подчеркивает, что совместное украинско-немецкое предприятие ориентировано исключительно на производство дронов и не будет заниматься опытно-конструкторскими работами.

Отмечается, что цель совместного предприятия – передать опыт Германии. Так, Лехна считает, что их дроны могут потенциально заинтересовать и других заказчиков. Поэтому дроны Linza готовят к потенциальным тендерам.

В этот дрон интегрируют программное обеспечение Mosaic UXS. Аналитики отметили, что оно "обеспечивает управление беспилотниками, наземными роботизированными комплексами и морскими дронами, а также позволяет интегрировать в одну систему образцы от разных производителей".

Отметили и нюансы производства дронов в Германии. Например, изначально ряд компонентов поставляли из Азии (вероятно, речь идет прежде всего о Китае) и Украины. А теперь работают над тем, чтобы заменять их компонентами от местных производителей, например, речь идет о деталях из углеволокна.

"Производство дронов в Германии означает более дорогую рабочую силу. Также на увеличение себестоимости дронов влияет замена компонентов с более дешевых на более дорогие европейского производства. Впрочем, это имеет свои положительные моменты – например, создание новых цепочек поставок в условиях дефицита и того факта, что закупка комплектующих в таких странах, как Китай, несет свои риски. Для Украины это дополнительные запасные пути и производственные мощности на случай тех или иных форс-мажоров", – добавили аналитики.

Напомним, что компании Quantum Systems и Frontline Industries создали первую в Европе полностью автоматизированную промышленную зарубежную производственную линию беспилотников для Вооруженных сил Украины. Они производят многоцелевые беспилотные аппараты, которые доказали свою эффективность на поле боя.

Также совместные предприятия с Украиной создают Великобритания и Дания. Известно о партнерстве украинской Airlogix (разработчика дрона "Гор") с немецкой Auterion. Стороны планируют объединить украинские аппаратные решения с немецким программным обеспечением для создания БПЛА с искусственным интеллектом для Украины и союзников.

Отмечается, что в Дании компания Fire Point, производитель украинских ракет и дронов, создает предприятие по производству ракетного топлива, согласно данным датского правительства.

