Американская компания поставит Нидерландам противоракетную систему обороны

Американская компания Raytheon поставит систему противовоздушной и противоракетной обороны одному из членов НАТО - Нидерландам, пишет Interesting Engineering.

Речь идет об оборудовании для комплекса Patriot, который предназначен для противодействия тактическим баллистическим и крылатым ракетам.

В состав системы входят радары, средства управления и контроля, а также различные типы ракет-перехватчиков, которые работают в комплексе для обнаружения, идентификации и уничтожения воздушных целей - от дронов и современных самолетов до крылатых и баллистических ракет.

В компании отмечают, что развитие таких возможностей является важным элементом сдерживания агрессии.

"Raytheon продолжает сотрудничать с правительством Нидерландов для модернизации интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны", - заявил вице-президент подразделения Global Patriot Пит Бата, добавив, что производство ускоряют для оперативной поставки.

Контракт в формате прямых коммерческих продаж предусматривает передачу радаров, пусковых установок и пунктов управления. В Raytheon также подчеркивают, что Patriot остается единственной проверенной в боевых условиях наземной системой, способной противостоять всему спектру аэродинамических угроз.

Говорится, что комплекс является основой систем ПВО в 19 странах мира, включая девять европейских, и демонстрирует эффективность против современных воздушных целей и массированных комбинированных атак.

По данным компании, Patriot использовали пять государств в более чем 250 боевых эпизодах против пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, крылатых и тактических баллистических ракет. С 2015 года системы этого типа перехватили более 150 баллистических ракет, причем более 90 из них - с помощью ракет семейства GEM производства Raytheon.

Основой комплекса является мощный радар с фазированной антенной решеткой, способный одновременно отслеживать несколько целей и наводить перехватчики с высокой точностью. Типичная батарея Patriot включает радар, пункт управления, где операторы принимают решения по поражению целей, а также несколько пусковых установок с ракетами.

Система использует два основных типа ракет: PAC-2 с дальностью до примерно 160 км, оснащенные осколочно-фугасной боевой частью и предназначенные для поражения самолетов и крылатых ракет, а также более новые PAC-3 с дальностью около 20–50 км, использующие технологию прямого попадания (hit-to-kill) для высокоточного перехвата баллистических целей.

"Комплексы Patriot применялись в реальных конфликтах, в частности во время войны в Персидском заливе и войны в Ираке, и в настоящее время остаются важным элементом интегрированных систем ПВО во многих странах мира. Среди их преимуществ - возможность работы в любых погодных условиях, мобильность и способность одновременно уничтожать несколько целей", - говорится в статье.

В то же время система дорогостояща в развертывании и эксплуатации, а зона ее покрытия ограничена по сравнению с некоторыми дальнобойными комплексами, поэтому наиболее эффективно она работает в составе многоуровневой обороны вместе с другими средствами.

Комплексы Patriot во время войны в Украине

Как писал УНИАН, ракеты-перехватчики PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot являются лучшим инструментом перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила новую партию ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

По его словам, "на днях" поступила новая партия, и украинские власти продолжают работать со всеми партнерами, чтобы пополнять запасы средствами ПВО.

